Kiderült, miben halt meg a Fleetwood Mac énekese

Christine McVie, a Fleetwood Mac énekese tavaly év végén hunyt el, azonban akkor még nem lehetett tudni, pontosan mi is vezetett a halálához. Halotti anyakönyvi kivonata a napokban került nyilvánosságra, ami felfedte, hogy McVie a halálát megelőzően ischaemiás stroke-ot kapott, azaz az agyi erét egy vérrög blokkolta, így a vér nem jutott el az agy bizonyos területeire. Ez a stroke számít egyébként a leggyakoribbnak az összes közül.

A dokumentumban mindemellett arra is kitérnek, hogy halálának másodlagos oka a rák volt, amellyel még korábban diagnosztizálták. Mint írták, egy ismeretlen eredetű, áttétes, rosszindulatú daganatról volt szó, azaz a rák már elterjedt a szervezetében, de nem tudták a daganat pontos lelőhelyét.

Az énekesnő a férjének, a Fleetwood Mac basszusgitárosának, John McVie-nek köszönhetően kerülhetett be a bandába a 70-es években. A zenekar több világhírű dalának szövegét is ő írta, köztük a Don't Stop, a Little Lies, a Say You Love Me, a You Make Loving Fun és a Songbird zeneszámokét.

Az együttes legismertebb albumán, a Rumorson is helyet kapott számos általa jegyzett nóta. A lemezt minden idők legjobb rockalbumai között tartják számon, amelyen a tagok többek között arról zenéltek, milyen szerelmi viszonyokba keveredtek korábban, illetve a drogfogyasztási szokásaikat is kitárgyalták.