Bőrrákra gyanakodnak Hugh Jackmannél

A színész a közösségi oldalán számolt be követőinek arról, hogy szövettani vizsgálatot végeztek rajta, mivel orvosa ismét bőrrákra gyanakszik.

Ragtapasszal az orrán jelentkezett be Instagram-oldalán egy videó keretében Hugh Jackman, aki szerette volna elejét venni a találgatásoknak, és mielőtt valaki lencsevégre kapja jelenlegi ábrázatát, maga számolt be a vele történtekről. Ahogy a felvételen kifejtette, két szövettani vizsgálatot is végeztek rajta, mivel az orvosa apró elváltozásokat észlelt az orrán. Bazálsejtes karcinómára gyanakszik, ami a bőrrák leggyakoribb formája.

Két-három napon belül kapom meg az eredményt, és amint többet tudok, értesítelek titeket. Csak hogy mindenkit emlékeztessek rá, a bazálsejtes karcinóma a legkevésbé veszélyes a bőrrákok közül

– mondta.

A videóban mindemellett kifejtette, hogy a napfoltok, amelyeket most távolítottak el a bőréről, amiatt alakultak ki, hogy fiatalabb korában, 25 évvel ezelőtt nem ügyelt túlzottan a bőrvédelemre. A színész ezzel együtt arra buzdította követőit, hogy mindenképp használjanak fényvédőt. Mint korábban kifejtette, az ő gyerekkorában még nem élvezett prioritást, hogy amikor napra ment, bekenje magát naptejjel, mivel a szülei nem tartották fontosnak, viszont felnőttkorára rájött, mennyit számít a kellő védelem.

Nem ez az első alkalom egyébként, hogy Jackmannek meggyűlik a baja a bőrrákkal, mivel már 2017-ben arról vallott, hogy két év alatt hat daganatos elváltozást távolítottak el az arcáról. Sőt, a 2021-ben végzett szövettani vizsgálat sem hozott túl jó eredményt, akkor is bazálsejtes karcinómára gyanakodtak, viszont eddig mindig időben elcsípték a kórt.

(Borítókép: Hugh Jackman 2022-ben. Fotó: Kate Green / Getty Images)