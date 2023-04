Betegsége miatt abbahagyhatja az éneklést a Sziget tavalyi sztárfellépője, Lewis Capaldi

A rá jellemző őszinteséggel vallott Tourette-szindrómájáról a brit Lewis Capaldi. A 26 éves, skót származású előadó még tavaly szeptemberben állt a nyilvánosság elé azzal, hogy a betegséggel küzd, emiatt pedig gyakran rángatózik a válla, vagy grimaszol önkéntelenül. A tavaly a Sziget Fesztivál nagyszínpadján fellépő Capaldi emiatt most a legrosszabbra, azaz a visszavonulásra is felkészült már.

Gyakran rángatózással, kényszercselekvésekkel, sőt önkéntelen hangok kiadásával, káromkodással is járhat a Tourette-szindróma, mégis csak a jól látható tünetekkel küzdő emberről lehet tudni, hogy ezen idegrendszeri betegségben szenved. A titkolózás ellenére azonban a leghíresebb előadók és színészek között is akadnak olyanok, akik ebben szenvednek, ezt pedig nem is titkolják a rajongóik elől – elég csak Billie Eilishra, Seth Roganre, vagy éppen Wolfgang Amadeus Mozartra gondolni.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, 2022 szeptemberében, mindössze pár héttel a Sziget Fesztiválon való fellépését követően jelentette be a 26 éves skót énekes, Lewis Capaldi, hogy ő maga is Tourette-szindrómával küzd. Elmondása szerint a diagnózissal kapcsolatban azért akkor fordult szinte azonnal a nyilvánossághoz, mivel tartott tőle, hogy kábítószeresnek fogják titulálni a rángások és az önkéntelen mozgások miatt.

A 26 éves énekes most a How I'm Feeling Now című, Netflixen megjelenő dokumentumfilmjének bemutatása előtt beszélt egészségi állapotáról. Ekkor ismerte el Capaldi, hogy többek között a színpadi zenélés is ronthatja a tüneteit, ami miatt lehet, hogy komoly elhatározásra kell jutnia karrierjével kapcsolatosan a közeljövőben.

A brit énekes ugyanis bevallotta,

valós lehetőség van arra, hogy fel kell hagynia az énekesi pályával abban az esetben, ha ezzel helyrehozhatatlan kárt kezd okozni önmagának.

Capaldi azt is elmondta, hogy szülei – a nővérként dolgozó 56 éves Carol és a halkereskedő Mark – szintén féltik az egészségét, mivel a tünetei súlyosbodtak az elmúlt időszakban, emiatt pedig ők is azt szorgalmazzák, hogy mielőbb hagyja ott a színpadot.

Csak a zenélés teszi ezt velem, különben hosszú hónapokig teljesen jól vagyok, szóval ez egy furcsa helyzet. Jelenleg megéri a kompromisszum, de ha olyan pontra jut az egészségem, hogy már helyrehozhatatlan kárt okozok magamnak, akkor abbahagyom. Utálom ennek a gondolatát is, de nagyon is valós a lehetőség, hogy a zenélést abba kell hagynom

– idézi az énekest a Daily Mail.

Ezt azzal indokolta, hogy a rángásos tünetek egyre erősebben és kezelhetetlenül jelentkeznek nála, amikor a színpadon áll.

A Tourette az élőben való zenélés során jelenti a legnagyobb problémát, mivel a tikkek egyre erősebben és látványosabban jelennek meg akkor, amikor a színpadon állok, pedig pont ezt a részét szeretem a legjobban az éneklésnek

– tette hozzá az énekes.

A koncertekkel járó hajtás, stressz és izgalom mellett Capaldi állítja, jó hatása is van annak, hogy zenél, de bevallotta, alapvetően nem szeret például gitározni. Még annak ellenére sem, hogy ez segít neki kevésbé feltűnővé tenni, és kontrollálni a tikkelést.

Rángatózás, hátfájás és szorongás gyötri

Capaldi nehézségeire reflektálva azt mondta, hogy híresnek lenni nem jelent problémát a számára, azonban a hosszú turnék és a hatalmas helyszíneken való fellépések szorongást keltenek benne, és emellett fizikai fájdalom is nehezíti az életét. Az április 5-én megjelenő netflixes dokumentumfilmjében az énekes arról is mesél, hogy korábban

olyan elviselhetetlen hátfájás gyötörte, ami miatt nem csak a fellépés, de a zeneírás sem ment neki.

Lewis Capaldi ráadásul bevallotta, hogy nehéz szívvel emlékszik vissza a 2020-as turnéjára, mert nagyon megijedt egészségi állapotától, mivel folyamatosan súlyos pánikrohamok gyötörték.

A rángatózások kontrollálhatatlanná váltak, szörnyű volt, nagyon szörnyű. A rángatózásom rosszabbodik, amikor leülök zongorázni, ami fizikailag is fájdalmas

– tette hozzá.

Pánikrohamait részletezve a BRIT-díjas előadó kiemelte:

Ilyenkor úgy érzem, megőrülök. Teljesen elszakadok a valóságtól. Nem kapok levegőt, megszédülök, izzadok, görcsölni kezd az egész testem. Azt érzem, hogy sosem lesz vége ennek, és meghalok.

Ugyan ilyen esetekben nehéz meghatározni, miért alakulhatott ki ez az állapot, Capaldi terapeutája arra jutott a beszélgetéseik során, hogy az énekes szorongása abból fakadhat, hogy elvesztette a nagymamáját, és soha nem tudta feldolgozni nagynénje öngyilkosságát. A fentebbiekről és betegségének további részleteiről több gondolatot is megoszt az énekes április 5-én debütáló, az eddigi karrierjét, illetve annak nehézségeit bemutató, nyers és őszinte dokumentumfilmjében, a How I'm Feeling Now-ban a Netflixen.

(Borítókép: Lewis Capaldi. Fotó: Frank Hoensch / Redferns / Getty Images)