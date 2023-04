Majdnem fél év után találkozott párjával Herczeg Zoltán

Amint arról korábban az Index is beszámolt, 2022. október 21-én letartóztatták Herczeg Zoltán ismert divattervezőt, miután kábítószergyanús anyagot találtak a lakásán. A divattervező a kihallgatásakor a drogfogyasztást ugyan elismerte, azonban azt tagadta, hogy terjesztette is volna a szert. Decemberben szabadlábra helyezéséért, valamint az enyhébb kényszerintézkedésért nyújtott be fellebbezést, amelyet a bíróság elutasított, így a karácsonyt is a rácsok mögött töltötte.

Ügyét februárban újratárgyalták. A nyomozó hatóság kezdeményezésére a Fővárosi Főügyészség indítványozta Herczeg Zoltán letartóztatásának meghosszabbítását április 23-ig.

A Belmondo zenekar frontembere, Czutor Zoltán az Index megkeresésére korábban elmondta, nehezen tudja elképzelni, hogy Herczeg Zoltán droggal kereskedett volna.

Pontosan tudjuk, hogy ebben a körben, amelyben Herczeg Zoltán mozog, illetve a politikusok körében is – függetlenül attól, hogy ki van kormányon –, hogyan élnek, hogy szórakoznak az emberek. Én Herczeg Zolit 30 éve ismerem, de ez idő alatt soha nem beszéltünk egyszer sem kábítószerről. Lehet, hogy néha tolt valamit, de engem egyszer sem kínált semmivel. Persze lehet, hogy ettől függetlenül ő a keresztapa, csak ez olyan életszerűtlen lenne

– mondta a megkeresésünkre Czutor.

Majdnem fél év után találkozott párjával

Drámai pillanatokat élt át a divattervező párja, amikor több mint öt hónap után láthatta Herczeg Zoltánt – írja a Blikk. A kapcsolattartást lehetőségét ugyanis – ismeretlen okokból – eddig megvonta tőle az ügyészség, így szülein kívül senki nem látogathatta, sem Mariann, sem a divattervező közeli barátai. A lapnak mesélt arról, milyen volt újra találkozni párjával.

Nagyon drámai volt. Ugyan egy külön helyiségben lehettünk, de itt is rögzített bútorok voltak, köztünk egy plexi, és telefonon tudtunk beszélni. Az első, ami eszembe jutott, hogy szerettem volna Zolit a zsebembe tenni, és elhozni onnan. Egyszerűen nem oda való, nem bűnöző, nem drogkereskedő! Láttam rajta, hogy próbál erős maradni, de közben tudom, hogy nem olyan erős, mint amilyennek mutatja magát. Amikor elbúcsúztunk egymástól, mindketten sírtunk, és odasimultunk egymáshoz a plexi két oldalán

– idézte fel sírva a találkozásukat.

A divattervező párja most nagyon bízik abban, hogy Herczeg hamarosan kijöhet a börtönből. Ügyvédjei elmondása szerint kilencven százalék esély van rá, hogy a férfit április végén kiengedik.