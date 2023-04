Steven Tyler reagált a szexuális erőszak vádjára

Mint arról korábban már az Index is beszámolt, szexuális zaklatással, szexuális erőszakkal és érzelmi sérelem szándékos okozásával vádolják Steven Tylert, az Aerosmith zenekar frontemberét.

Az ügy még 2022 decemberében robbant ki, miután Julia Misley (korábban Julia Holcomb) keresetet adott be, miszerint az 1970-es években, amikor még csak 16, a zenész pedig 25 éves volt, szexuális zaklatás áldozatává vált.

A felperes azt állítja, Tyler meggyőzte édesanyját, hogy gyámságot adjon neki a lány felett, amikor még csak 16 éves volt, ezáltal együtt éljenek, utazhassanak turnékra, és szexuális kapcsolatot létesíthessenek.

Elmondása szerint 1973-tól körülbelül három évig voltak együtt, ez idő alatt pedig többször is szexuális bántalmazás áldozatává vált. Misley a dokumentumokban szándékos érzelmi bántalmazással is vádolta a világsztárt, kiemelve, hogy Tyler kábítószer hatása alatt vitte el őt az otthonából, miután az anyjától megszerezte a gyámságot, ráadásul azt is állítja, hogy a frontember korábban abortuszra is kényszerítette.

Közel négy hónap után érkezett válasz

Mint írtuk, a keresetet 2022 decemberében nyújtották be, az alperes, azaz Tyler részéről azonban csak 2023 áprilisában érkezett ellenkereset – írja a Page Six.

A dokumentumokban a most 75 éves rocker Misley minden állítását tagadja, köztük azt is, hogy évekkel ezelőtt abortuszra kényszerítette volna a nála közel tíz évvel fiatalabb nőt. Misley ügyvédje, Jeff Anderson a következőképp vélekedett az ellenkeresetről:

Tyler egy látszatgyámságot használ fel arra, hogy elkerülje a szexuális bűncselekményekért való felelősségre vonást, amivel csak további fájdalmakat okoz Misley-nek. Soha nem találkoztunk még olyan visszataszító és potenciálisan veszélyes jogi védekezéssel, mint amilyet Tyler és az ügyvédei indítottak a héten, egyszerűen azt állítják ugyanis, hogy a törvényes gyámság beleegyezés és engedély a szexuális visszaélésekhez

– magyarázta az ügyvéd. Azt, hogy az ügynek mikor lehet folytatása, egyelőre még nem tudni.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06-80-20-55-20-as számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi áldozatsegítő központban kérhet segítséget, az áldozatsegítő központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.