Epres Panni férje elvesztéséről beszélt: Minden napunk azzal telik, hogy emlékezünk

Az idő múlik, de a fájdalom nem enyhül a fiatalon, mindössze 47 éves korában meghalt Benedek Tibor elvesztése óta.

A magyar férfi vízilabda-válogatottal játékosként három olimpiai bajnoki címet nyerő, majd később az együttest szövetségi kapitányként is világbajnoki aranyéremig jutó Benedek Tibort egy egész ország gyászolta három évvel ezelőtt, 2020. június 18-án bekövetkezett halálát követően – családja és felesége, Epres Panni pedig érthetően a mai napig nehezen dolgozza fel betegségben elhunyt férje elvesztését.

Hiába azonban a gyász, mára már a szomorúság mellett megtanult boldogan visszagondolni közös emlékeikre, amelyek közül hamarosan a magyar vízilabdarajongók is több fontos és sosem látott pillanatot megismerhetnek majd – derült ki a Tények Plusz riportjából.

– mondta a sportoló özvegye, aki legutóbb a három egymást követő olimpián is aranyérmet nyerő magyar vízilabdacsapatról készülő dokumentumfilmben beszélt férjéről és a közös emlékekről.

Benedek Tibor felesége egy évvel ezelőtt kapott felkérést A nemzet aranyai című dokumentumfilm készítőitől, hogy gyűjtsön össze minden olyan képet, videót, cikket és emléket, amely a férjével, és az 1997 és 2008 között, az egész világot végig verő magyar pólósokról.

A stáb eleve követte őket, és minden fontos eseményen ott volt, Tiborral együtt mindenki pártolta, hogy ez a film megszülessen egyszer. Próbáltam az ő fejével gondolkodni, ami nem egy könnyű dolog, viszont tudom milyen értékeket vallott, és ezekkel az értékekkel próbáltam én is támogatni a filmet. Nyilván én mindig elfogult voltam és vagyok vele kapcsolatban, szerintem is ő volt a legnagyobb sztár, de Tibor mindig is azt vallotta, és a viselkedésével is mindig azt sugallta, hogy ők mind egyformák