Reviczky Gábor: A járvány idején meghívtam Jézust az otthonomba

Márciusban látott napvilágot a hír, hogy Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész szervezetét a prosztatarák egy agresszív fajtája támadta meg. A színész azóta átesett egy műtéten, és célzott sugárkezelésen vesz részt, azt azonban leszögezte, hogy a kemoterápiát visszautasítja.

Ezenkívül alternatív gyógymódokkal is próbálkozik. Felesége több olyan készítményt is beszerzett, amely a felépülését segítheti, ezek közt vásárolt kannabiszolajat is, amely Reviczky szerint „fantasztikus, természetes csodaszer”.

Panaszai ugyan nem voltak, de mint kiderült, nála is évek óta jelen lehetett a betegség, tünetmentesen. Tavaly decemberben egy jótékonysági vadászaton vett részt, itt tűnt fel neki először, hogy nagyon gyakori vizelési ingere van, olyannyira, hogy hazafele minden pihenőnél és benzinkútnál meg kellett állnia.

Meghívta magához Jézust

A nemzet színésze hisz a gyógyulásban, szerinte enélkül, valamint a kezelések nélkül esélye sem lenne a felépülésre.

A koronavírus-járvány idején »meghívtam« Jézust az otthonomba. Megígértem neki, hogy nálunk mindig szeretet várja. Megkértem, hogy védjen meg engem és a családomat a betegségtől, ám a jelenlegi helyzetben nem imádkozom, az utat keresem a gyógyuláshoz. Tudom, hogy meggyógyulok! Hit és pozitív gondolkodás nélkül az orvos és a célzott sugározás is felesleges. Ezt egyféleképpen lehet csinálni, pozitív hozzáállással, másképp nem megy. A nehéz időszakban is igyekszem aktív maradni

– mesélte a Star magazinnak.

„Ne terheljük feleslegesen a társadalombiztosítót!”

Reviczky a jelenlegi helyzetben bár optimista, esetéből tanulva minden férfitársát figyelmezteti arra, nem szabad figyelmen kívül hagyni a vizsgálatokat, pláne negyven év felett – írja a Bors.

A negyvenöt éves férfiak hetvenöt százaléka már prosztatagyulladásos, ami vizsgálatok és felügyelet nélkül óhatatlanul rákhoz vezet. Én azt ajánlom a férfitársaimnak, hogy a saját érdekükben negyven felett járjanak el éves szűrésre. Illetve nemcsak magunk miatt, hanem a társadalom érdekében is fontos odafigyelni, hiszen a PET-CT kifejezetten drága vizsgálat. Ne terheljük feleslegesen a társadalombiztosítót

– üzente Reviczky.

(Borítókép: Reviczky Gábor 2021. április 14-én. Fotó: Sóki Tamás / Index)