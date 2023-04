Olvadozó mellvért uralhatja az idei fesztiváldivatot

Ókori harci páncélt idéző, ám sokkal inkább egy olvadt műanyag jelmezre hajazó felső lehet az idei fesztiválszezon slágerdarabja. A képzeletre nem sokat bízó, a női test formáit mégis sejtetően megmutató mellvértek az elmúlt években már a vörös szőnyegen is fel-feltűntek, Zendaya, Rihanna és Ellie Goulding is magára öltött már hasonló darabot. Ezek most a fesztiválokon élhetik másodvirágzásukat.

Ahogy minden évnek, az egyes fesztiválszezonoknak is megvannak a maga trendjei, legyen szó előadókról, tematikus bulikról, látványelemekről, italokról vagy különböző ruhadarabokról. A rutinos fesztiválozókhoz az elmúlt években hozzánőttek a különböző maszkok és kendők is, amelyeknek köszönhetően a hatalmas port el lehet kerülni. De az egymáson lépkedő tornacipők tömege, az ujjatlan, sokszor melltartó nélkül viselt topok, vagy az előszeretettel használt tornazsákok is uralták, sőt, uralják még a mai napig is a fesztiválok tánctereit.

Természetesen a különböző fesztiválok, és az azokon megjelenő, eltérő anyagi hátterű szórakozni vágyók körében teljesen más, hogy ki, miben jelenik meg, ám idén a Coachellával elrajtolt szezon egyik slágere a fesztiválon látottak alapján már biztosan megvan.

A vasárnap végződő kaliforniai fesztivált egy különös, olvadozó mellvért tartotta lázban, több modell és influenszer is a meghökkentő felsőben jelent meg a zenei eseményen. Például az 52 milliós követőbázissal rendelkező Lele Pons és barátnője, akik egy arany- és egy ezüstmellvértben sokkolták a többi fesztiválozót – ezzel pedig vélhetően sokak fesztiválélményét bearanyozták.

Az első ránézésre leginkább kényelmetlennek tűnő, főként olvadt, műanyag játékmellvértre hasonlító felső ára azonban már korántsem játék, az amerikai

Jacque Label márka merev darabja 500 dollárba kerül, ami átszámítva körülbelül 172 ezer forint.

Mindez azért sokakat meggátolhat abban, hogy egy ilyen darabban induljanak el az éjszakába, de így is voltak a két influenszeren kívül is, akik ezt az öltözetet választották a fesztiválozáshoz. Már tartalomgyártók is ilyen mellényben indultak le a Coachellára, de a hétköznapi bulizók között is akadtak olyanok, aki magukra öltötték az olvadozó, extravagáns mellvértet.

Mivel a fesztiválok pont a szabadságot és felhőtlen jókedvet hirdetik, a szakértők szerint nincs semmi különös abban, hogy a nők ezekkel a darabokkal fejezik ki önmagukat egy-egy ilyen rendezvényen.

A fesztiválok olyan helyek, ahol szabad és kreatív lehet a divat és a megjelenés, ezért logikus, hogy az olvadozó mellvért vagy melltartó is nagyon népszerű. Úgy gondolom, hogy a hamarosan elrajtoló fesztiválszezon miatt sokszor fogjuk még ezeket a felsőket látni

– idézi Rochelle White divatszakértőt a Daily Mail.

Az ókori görögök másra használták, Zendaya és Ellie Goulding trendet teremtett

A mellvértekről a legtöbb embernek a harci felszerelés, a legfontosabb szerveket védő páncél jut eszébe, nem véletlenül. Bár az ókori görögök eredetileg férfiakra tervezték a pajzsot helyettesítő vagy kiegészítő, a viselőjét védő, annak testalkatáról mintázott vérteket, ezek hamarosan a nőkön is feltűntek. Legalábbis már ami a mitológiai ábrázolásokat illeti, ugyanis az amazonokat, a harcosnőket is ilyen vértekben örökítették meg, ez pedig hozzájárult ahhoz, hogy ne csak akkor, de most is egyfajta női erődemonstrációra használják.

Ami pedig a múltban már egyszer bevált, idővel újra előkerül, így nem csoda, hogy a legnevesebb tervezők – Yves Saint Laurent-től Alexander McQueenig – elkezdték a bemutatóikon az ilyen darabok megjelenítését. Yves Saint Laurent például Claude Lalanne szobrászt kérte fel, hogy készítsen ruhadarabot Veruschka von Lehndorff szupermodell melleiről és felsőtestéről 1969-ben.

Az elmúlt években ismét megindult a felhajtás ezen darabok körül, A-listás hírességek egész sora lépett fel vagy jelent meg a vörös szőnyegen hasonló szerelésben. Így tett az angol énekesnő, Ellie Goulding is, aki idén a Brit Awardson egy alakjára illeszkedő, fekete felsőt öltött magára.

A mellvértet kedvelő, ismert személyek közé tartozik Olivia Wilde színésznő és Kim Kardashian is, de az idei Super Bowl sztárfellépője, Rihanna is egy hasonló felsőt öltött magára a félidei fellépésére. Talán a legemlékezetesebb mégis az a rózsaszín Tom Ford-mellvért volt, amelyet a Pókember és az Eufória sztárja, Zendaya viselt a Critics Choice Awards díjátadón, még 2020-ban.

Nehéz lenne megjósolni, ki lesz a következő, aki a páncélhatású ruhadarabban lép a kamerák elé, az egészen biztos, hogy az idei nyáron a különböző fesztiválok kisvideóiban, vagy az eseményről készült képeken jó eséllyel ott fog virítani valakin az extravagáns felső.