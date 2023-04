Többet mozgunk és kevesebbet alszunk, ha kávézunk

Egy új kutatás kimutatta, hogy a kávé feltűnő hatással van a fizikai aktivitási szintre, mivel arra készteti az embereket, hogy többet mozogjanak: átlagosan naponta 1000 pluszlépést tehetünk a kávé hatása alatt.

A New England Journal of Medicine című orvosi folyóiratban közzétett tanulmány persze a kávéfogyasztás árnyoldalára is rámutatott. Azt eddig is mindenki sejtette, hogy a több kávé kevesebb alvást eredményez. Az új tanulmány számszerűsítette, mennyi az annyi: a kávézó emberek körülbelül 36 percet veszítettek az éjszakai alvásukból – írja a Washington Post.

A kutatás a kávé szívdobogásra gyakorolt hatását is vizsgálta. Megállapították, hogy egészséges férfiaknál és nőknél a kávé nem okozott korai pitvari összehúzódásokat – a heves szívdobogás egyik gyakori fajtáját.

Azért teljesen nem lélegezhetünk fel, a kávéfogyasztás ugyanis növeli a szívdobogás egy másik típusát, az úgynevezett korai kamrai összehúzódásokat. Ezek a szívdobogások meglehetősen gyakoriak és jóindulatúak.

Szinte minden ember megtapasztalja időnként ezt a fajta élénk szívdobogást alkalmanként, és bár kellemetlen lehet, a legtöbb szakértő szerint nem kell aggódni miatta.

Biztonságos, és adott esetben egészséges is

Az eredmények arra utalnak, hogy a kávé egészségünkre gyakorolt hatásai rendkívül összetettek.

Csökkentheti a krónikus betegségek kockázatát, aktívabbak lehetünk tőle, de közben zavar minket az alvásban, és szívbetegeknél, vérnyomásgondokkal küzdőknél rizikófaktor lehet.

A kávé nem egyszerűen jó vagy csak rossz – különböző hatásai vannak

– mondta Gregory M. Marcus, a tanulmány egyik szerzője, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem kardiológiai részlegének orvosprofesszora.

Marcus úgy véli, a tanulmányból leszűrendő tanulság az, hogy a kávéfogyasztás általánosságban biztonságos. Az embereknek azonban tudomásul kell venniük, hogy vannak valós és mérhető élettani hatások, amelyek egyénenként és fogyasztási szokásoktól függően károsak vagy hasznosak is lehetnek – összegzett a professzor.