Nagy Feró elvesztette a hallását

Rosszul indult a reggel Nagy Ferónak, akinek a Mokka műsorában kellett válaszolnia néhány, Ferenc pápa Magyarországra látogatásával kapcsolatban feltett kérdésre, viszont nem sokat hallott a neki intézett kérdésekből. Ahogy az adásban kifejtette, aznap reggelre lett süket, és csak a bal fülével hall valamennyire.

Hangosan kiabáljatok, mert ma reggelre süket lettem. A bal fülem valamennyire hall. Beethoven is ilyen volt

– mondta a műsorvezetőknek a Beatrice frontembere, és arra kérte őket, jól artikuláljanak, miközben beszélnek, hogy értse őket, de többször is problémája akadt ezzel a műsor alatt.

Ahogy az énekes az interjúban kifejtette, nagy izgalommal várja a pápa érkezését, viszont úgy véli, nélküle is tud kommunikálni Istennel, és szokott is rendszeresen. Elmondása szerint az egyházfő rájöhetett, hogy félreinformálták őt a magyarokkal kapcsolatban, ezért újra eljön, hogy helyrehozza ezt a hibát. Saját hitével kapcsolatban kifejtette, fontos számára Isten, és ugyan a gyermekeit nem kereszteltette meg, nekik hagyta meg ezt a döntést, egyik fia azóta már megkeresztelkedett.

Mint ismert, április 28-án Magyarországra érkezik Ferenc pápa. A napokban már a látogatása alkalmából készült hivatalos dal is megjelent. Arról, hogy milyen lesz a szentatya miseruhája a magyar fővárosban, itt írtunk. A fővárosi közlekedés is felbolydul emiatt, mivel többek között nem hajthatnak majd be a villamosok a Kossuth Lajos térre április 14-től május 7-ig az építési és bontási munkálatok miatt.

(Borítókép: Nagy Feró 2021. december 17-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)