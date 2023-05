Megszólalt az édesanya: elárulta, szerinte mibe halt bele Berki Krisztián

Közel egy évvel ezelőtt, 2022 májusában halt meg Berki Krisztián. Hogy pontosan mi okozta a halálát, az azóta sem derült ki, ezt legfeljebb a közeli hozzátartozói tudhatják. Berki Krisztián édesanyja, Júlia asszony korábban még arról beszélt, hogy egyedül az özvegye, Berki Renáta láthatta az elhunyt celeb boncolási jegyzőkönyvét (aki később eltitkolt betegségre utalt egy nyilatkozatában).

A celeb édesanya most ismét nyilatkozott, és azt mondta: végre tudja, hogy mi okozta a fia halálát. „Nagyon fájt, amikor hallottam, azt beszélik – sőt még írtak is róla –, hogy a kábítószer miatt halt meg a gyerekem. Ez egyszerűen nem igaz! Más vezetett idáig” – mondta Berki Krisztián édesanyja, majd kifejtette, hogy szerinte mi okozta valójában a fia halálát.

Krisztián tömte magába az anabolikus szteroidokat. Erről én is tudtam. Persze, mint az egészségügyben otthon lévő valaki, aggódtam, és könyörögtem neki, hogy ne szedje ezeket a vackokat. Aki ismerte Krisztiánt, az jól tudja, hogy teljesen hiába mondtuk neki, hiába figyelmeztettük, mert ha ő egyszer a fejébe vett valamit, abból nem engedett. Testépítő volt, és úgy gondolta, hogy ez a dolog nem működhet a szteroidok nélkül. Tönkre is tette a szívét

– fogalmazott Júlia asszony. Arról, hogy Berki Krisztián számos olyan szert használhatott a testépítéshez, amely növeli a szívleállás kockázatát, Zacher Gábor toxikológus is beszélt már korábban.

Az édesanya azt is hozzátette, hogy fia halálához egy nagy lelki törés is hozzájárulhatott, „mert ő úgy gondolta, hogy amíg világ a világ, neki már szerepe lesz a médiában. Ezért nagyon megviselte, amikor kiderült, hogy ez nem így van, és megszűntek a munkalehetőségei. Ez túl sok volt neki! Más is lecsúszott már, aztán valahogyan kimászott a gödörből. Krisztián azonban ezt nem tudta elviselni. Láttam én sírni is a fiamat, senkinek nem kívánom azt a szívfájdalmat, amit akkor átéltem” – mondta el a Kiskegyednek.

Berki Krisztián halálának ügyében egy másik, ehhez kapcsolódó fejlemény is volt, ugyanis a minap kiderült, az elhunyt celeb állítólagos dílerét már nem gyanúsítják kábítószer-kereskedelemmel.