Autóbaleset ihlette, több száz milliót is elkérhetnek az olvadozó luxusóráért

Első ránézésre egy balesetben megsérült, és megolvadt, amorf órának tűnik, mégis van, aki hajlandó kifizetni több száz millió forintnyi összeget is a Catier Crash névre hallgató órája darabjaiért. A gyártó különleges modellje egyesek szerint pont egy sajnálatos baleset miatt is indulhatott világhódító útjára, az 1960-as évek után pedig a 2010-es évek vége óta újra aranykorát éli a luxusóra.

A legtöbb híresség, közéleti személyiség, politikus, sztársportoló vagy sikeres üzletember csuklóján jó eséllyel virít a világ legelitebb óramárkáinak egyikének különleges darabja, a csillogó, több milliókat, sőt akár százmilliókat érő órák között azonban így is vannak olyanok, amelyek még ebből a táborból is jócskán kitűnnek.

Ilyen karóra a gyűjtők által nagyra értékelt, és az A-listás hírességek körében is népszerű Cartier Crash, amely az évtizedek során a luxuspiac egyik legkülönlegesebb megjelenésű modellje lett. Az óra története a 60-as évektől datálható, amelynek csöpögő, olvadt műanyagra hajazó formája inkább hasonlít Salvador Dalí egyik szürrealista festményére, mintsem egy milliókat érő, különleges időmérőre.

A francia Jacques és Pierre Cartier, Louis-François Cartier unokái még 1902-ben nyitották meg az óraház első székhelyét Párizs külvárosában, majd hamarosan otthont alapítottak a márkának a londoni Bond Streeten is – ott, ahol ma is áll, azonban akkoriban még nem fényűző üzletként, hanem igazi kézművesműhelyként üzemelt. Itt a tervezők koncepciókat vázoltak fel, ékszereket készítettek, és különleges megrendeléseket és megbízásokat vettek fel a Cartier ügyfélkörétől, a cég pedig ötvösöket, ékszerészeket és más kézműveseket alkalmazott, így a londoni műhely önállóan készíthette az órákat – ezek mellett pedig ékszereket, koronát és tiarát is készítettek itt.

Ezekben a korai években a Cartier főként Londonban, Párizsban és Svájcban árult órákat.

Egy valódi autóbaleset ihlethette az órát

A szóban forgó Cartier Crash legendája egészen 1967-ig nyúlik vissza, amikor is Londonban egy vásárló különleges kéréssel tért be a Cartier New Bond Street-i butikjába: az ügyfél egy autóbalesetben megsérült órát szeretett volna megjavíttatni. A balesetben megsérült óra azonban korántsem volt jó állapotban, a baleset tüzes melege, legalábbis a történet szerint, megolvasztotta az óra egykor ovális formáját, az így a lefolyó, olvadt műanyagra hasonlító óra pedig olyannyira elnyerte Jean-Jacques Cartier tetszését, hogy úgy döntött, reprodukálja azt.

Hiába azonban a szép történet, meglehetősen keveseket győz meg ez a mese. Sokkal valószínűbb magyarázatnak tartják azt a történetet, amelyet Jean-Jacques unokája, Francesca Cartier Brickell is vall, miszerint nagyapja és tervezője, Rupert Emmerson a már népszerű Cartier Maxi Oval modellt az egyedi tervezésű órákat igénylő, hűséges ügyfelekhez igazította, és hamarosan rájöttek, hogy az óra vázát úgy is ki lehet alakítani, hogy az úgy nézzen ki, mint ami balesetet szenvedett – írja a CNN.

A márka történetét kutatók szerint ebből az első sorozatból mindössze néhány tucat darabot készítettek el, hiszen

a Crash szabálytalan alakja hosszú, fáradságos munkát igényelt, római számjegyei és kard formájú mutatói pedig nehezen olvashatónak bizonyultak.

Annak ellenére, hogy az óra messze nem volt azonnali telitalálat, a korszak egyik legnagyobb filmsztárja, Stewart Granger mégis az első vásárlók között volt, azonban az óra első koncepciójának sikertelenségét jól mutatja, hogy Granger egy héten belül vissza is adta az órát, mert az „túl szokatlan volt”.

Mindezek ellenére a Crash piacra dobása fontos fejlemény volt a cég londoni bázisa számára, hiszen a dizájn hozzájárult a brit kirendeltség hírnevének megalapozásához.

Ez az óra geometriai és minden szempontból is más, teljesen formabontó volt

– vélekedett Benjamin Clymer, a Hodinkee luxusóraoldal alapítója, aki elsősorban ennek tudja be a darab sikerét.

Nem kedvelt darabból lett luxustermék

A nehéz kezdetet jól mutatja, hogy a legelső Crash körülbelül 1000 dollárért kelt el, ami mai árfolyamon körülbelül 9000 dollárt, azaz három millió forintot érne, a modell értéke azonban jelentősen megugrott az elmúlt években a viszonteladói piacon.

Mindezt jól mutatja, hogy 2021-ben például egy 1970-re datált modell kelt el több mint 800 ezer svájci frankért (302 millió forintért) a genfi Sotheby's árverésén, ami rekordot döntött a modell esetében. Kevesebb mint egy évvel később egy kivételesen ritka, 1967-es eredeti darab ismét megdöntötte a rekordot: több mint 1,65 millió dollárért (560 millió forintért) kelt el a Loupe This online óraaukciós oldalon.

Tom Heap, a Sotheby's londoni óraszakértője szerint ezek a csillagászati összegek főként annak tudhatók be, hogy ez modell rendkívül kis számban készült el – a Cartier szerint a Crash darabjainak száma inkább százakban mérhető, mintsem ezrekben.

A kezdeti darabok után a Cartier így továbbra sem állt le a Crashek gyártásával, és időszakonként újra és újra kiadták a modellt. Az órából készült újabb változatok fehérarany, rozéarany és platina színben is – leginkább az 1991-ben gyártott limitált kiadásban, bár ezeket a Cartier Paris készítette, amelyek sokkal kevesebbet érnek, mint a régebbi londoni modellek.

2018-ban a Cartier két új, limitált kiadású Crashet is elérhetővé tett a New Bond Street-i üzletében – az egyik egy 18 karátos aranydarab, míg a másik egy fehéraranyból készült, gyémántokkal díszített óra volt, az áruk pedig 27 ezer euró (10 millió forint) és 65 ezer euró (24 millió forint) voltak, amely szintén jól mutatja, hogy a modell a legmagasabb szinten mozgó ügyfeleket célozza.

Pedig egészen a 2010-es évek közepéig nem szerepelt a gyűjtők kívánságlistáján a Crash. A fordulópont 2018-ban következett be, amikor is Kanye West egy ilyen órával a csuklóján jelent meg David Letterman műsorában, a rapper példáját követve pedig egyre több híresség figyelt fel a különleges formájú kiegészítőre.

Kanye West volt az, aki egy Cartier Crasht viselt egy népszerű show-ban, ami aztán a rapper népszerűségének köszönhetően visszahelyezte a térképre az órát

– vélekedett Clymer.

Így pedig a későbbi, órát beszerző hírességek támogatása is hozzájárult ahhoz, hogy az árak az egekbe szökjenek. Tyler, The Creator például a 2021-es, Lumberjackcímű videójában egy Crasht viselt. Akárcsak az amerikai rapper Jay-Z és Dan Levy kanadai színész, akik szintén egy ilyen darabot villantottak, de a Kardashian–Jenner klán tagjai is előszeretettel viselik a Cartier különleges óráját a különböző vörös szőnyeges eseményen – bár jogosan merülhet fel a kétely, hogy a pontos idő meghatározásában az óra kialakításának köszönhetően nem pont ők tudnak majd segíteni...