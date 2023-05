Nyugtalanító hírek röppentek fel a kórházban fekvő Jamie Foxxról

A TMZ friss információi szerint továbbra is kórházi ellátásra szorul Jamie Foxx. Az Oscar-díjas színészt három hete szállították az egészségügyi intézménybe.

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, amerikai idő szerint 2023. április 11-én, kedd reggel szállították kórházba Jamie Foxxot, miután egészségügyi komplikációk léptek fel nála.

Bár pontos információval nem szolgált a család a körülményeket illetően, a színész lánya, Corinne Foxx arra kért mindenkit, hogy míg apja felgyógyul, ne keressék őket, a magánéletüket pedig tartsák tiszteletben.

Később a színész barátja, Martin Lawrence egy interjúban arról beszélt, hogy a kezelések hatására Foxx elkezdte jobban érezni magát.

A TMZ viszont most arról számolt be, hogy a színész pontos egészségügyi állapota továbbra is titok, arról nem adnak ki semmilyen információt a családja kérésére. Annyit tudni, hogy Foxx még mindig kórházban van, közeli hozzátartozói pedig arra kérnek minden rajongót, hogy imádkozzon a hollywoodi sztárért.

Az elmúlt hetekben Viola Davis, Garcelle Beauvais, valamint a kosárlabdasztár, LeBron James is jókívánságokat küldött Foxxnak.

Az 58 éves, Golden Globe-, BAFTA- és Oscar-díjas színész még 2005-ben vált a szakma egyik legelismertebb alakjává, mikor a Ray című életrajzi filmben megkapta a filmakadémia legjobb férfi főszereplőnek járó díját a híres zenei kiválóság, Ray Charles megformálásáért.

A színész azóta olyan ikonikus művekben jelent meg széles vásznon, mint a Bőrnyakúak, a Django elszabadul vagy Az elnök végveszélyben. Foxx színészi karrierje mellett komikusként és zenészként is kiemelkedő sikereket ért ez az évek során.