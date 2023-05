Bejelentette az RTL a The Voice tehetségkutató arcait

Tizenegy évad után az RTL idén pihenteti az X-Faktort, helyette a The Voice című tehetségkutató kerül képernyőre ősszel. A show-műsor házigazdáját és zsűritagjait, azaz a coachokat szerdán délelőtt leplezte le a csatorna.

Az RTL 2001 óta ad teret különböző műsorokban a tehetségeknek – ilyen a Csillag születik, a Hungary's Got Talent, a Made in Karantén és a minden idők legsikeresebb tehetségkutató műsorának számító X-Faktor, amely Magyarországon ez idáig 11 évadot élt meg. A csatorna februárban újabb nagy dobással állt elő: bejelentették, hogy az X-Faktor helyett – szintén az UFA Magyarország gyártásában – a The Voice című tehetségkutatót tűzik műsorra ebben az évben.

A The Voice egy licencszerződésen alapuló énekes tehetségkutató műsor, amit – az eredeti, Voice of Holland 2010-es debütálása után – 2012. októbertől 2013. január végéig a TV2-n láthattak a nézők, ám miután nézettségben akkor nem hozta meg a várt eredményeket, nem indította újra a csatorna. Akkor egyébként Mező Misi, Malek Andrea, Somló Tamás és Caramel zsűrizte a tehetségeket, akik közül végül Pál Dénes került ki győztesen.

Tíz év után most az RTL-en tér vissza a formátum, amelynek izgalmát elsősorban az adja, hogy a show-műsorba jelentkezők első körös meghallgatása a megszokottól eltérően zajlik, a zsűritagok ugyanis úgy választják ki a versenyzőiket, hogy

AZ ELSŐ MEGMÉRETTETÉSEN EGYÁLTALÁN NEM LÁTJÁK, CSAK HALLJÁK ŐKET,

így csupán a fülükre és a megérzésükre hagyatkozhatnak. A jelentkezőknek elég egyetlen zsűritagot meggyőzniük a továbbjutáshoz – ha az egyik, a meghallgatáson a színpadnak háttal ülő döntnök a székével a versenyző felé fordul, automatikusan továbbjuttatja a csapatába. Ha egyszerre több ítész is így tesz, a versenyző választhatja ki, kinek a csapatába szeretne kerülni. A válogatókat a párbajkörök és az élő show-k követik.

A műsor bejelentése után egy hónappal, március elején már el is kezdődött az RTL székházában a válogatás, amelyre a csatorna akkori tájékoztatása szerint rengetegen jelentkeztek. Mostanra pedig az sem titok, hogy az énekes tehetségek közül a nyertes a hazai tehetségkutatók valaha volt legnagyobb pénznyereményét,

36 MILLIÓ FORINTOT VIHET HAZA.

Emellett a Nissan egy, az RTL által kiválasztott versenyzőnek 1 évre egy autót biztosít. A válogatásokon a versenyzőket először a műsor készítői hallgatják meg, ők választják ki azokat, akik színpadra állhatnak a műsorban, ahol az első meghallgatáson háttal ülnek nekik a zsűritagok, akiknek kilétét egészen a mai napig titokban tartotta a csatorna.

Curtis és Trokán Nóra az ítészek között

Már egy ideje beindultak a találgatások a The Voice műsorvezetőjét és zsűritagjait illetően. Felmerült korábban Curtis és Király Viktor, sőt a volt x-faktoros Manuel és az egykori megasztáros Hien neve is, ám ezeket az állítólagosan „bennfentes” információkon alapuló híreszteléseket az RTL nem erősítette meg. Az ítészeket, akiket ezúttal még csak nem is mentoroknak vagy mestereknek, hanem „coach”-oknak hívnak, valamint a műsor házigazdájának személyét végül május 3-án szerdán délelőtt leplezte le a csatorna.

A The Voice Magyarország arcai ők lettek:

Műsorvezető: Istenes Bence

Coachok: Miklósa Erika, Trokán Nóra, Curtis, Manuel

A bejelentett neveket elnézve Széki Attila (Curtis) szerepeltetése olyan nagy meglepetést nem okoz, ha azt vesszük, hogy a konkurens csatornán az őszi szezonban a rapper egykori zenésztársa, Majoros Péter (Majka) ugyancsak zsűrizni fog a Sztárban sztár leszek! című műsorban. Kettejük párhuzamba állítása nagyjából kiszámítható lépés volt a nézettségi versenyben. Akit viszont talán sokan hiányolnak, az Király Viktor, ő ugyanis jó választás lehetett volna abból a szempontból, hogy már van tapasztalata a formátum kapcsán, a Megasztár egykori győztese ugyanis 2015-ben megmérettette magát az amerikai The Voice-ban, ahol egészen az élő adásig jutott. Igaz, az énekes korábban jórészt TV2-s produkciókban szerepelt – utoljára az Ázsia Expresszben menetelt a testvérével, Király Lindával –, biztos sokan értékelték volna, ha helyet foglal az ítészek között.

(Borítókép: Trokán Nóra, Miklósa Erika, Curtis és Manuel. Fotó: Németh Kata / Index)