Hallal pózolni és vegánnak lenni sem éri meg az online társkeresőkön

Az online táskeresést, így a Tindert és az ahhoz hasonló társkereső applikációkat még mindig rengeteg tévhit övezi, annak veszélyei pedig minden bizonnyal a mai napig fenn is állnak. Akárcsak az ezeken a platformokon már hosszú ideje jelenlévő, sikertelen felhasználók, akik profiljukban továbbra is elkövetik azokat a hibákat, amelyek miatt nem sikerül egykönnyen párt találniuk.

De mégis mik azok, amikre oda kell figyelnünk a profilunk elkészítésekor, és melyek azok a red flagek, azaz kizáró okok, amelyek miatt jó eséllyel nem húznak minket jobbra?

A szigorú étkezési szokások és a vegán étrend sem bejövős

Bár nem egyszerű megtalálni azt az embert, akinek az ízlése pontosan megegyezik a miénkkel, vagy legalább nagy átfedésben hozzánk hasonló dolgokat szeret, a társkereső applikációk esetében mindezek feltüntetésével leginkább csak azt érjük el, hogy a legtöbben

az igazán szélsőségesnek és nehezen betarthatónak vélt diétánk vagy étrendünk miatt zárkózik el a velünk való ismerkedéstől.

Az egészséges életmódot folytató, arra odafigyelő edzésőrültek, vagy éppen a vegán étrend elkötelezett követőit amiatt részesítik igazán kevesen előnyben, mert elképzelni sem tudják, hogy egy randit előtt emiatt hosszasan válogatni kelljen az éttermek közül, vagy épp az esti filmezés során nem lehet jó ízűen a popcornhoz nyúlni, hiszen az a másik személy számára igazi csaló ételnek számít, így jó eséllyel elkerüli azt.

A legtöbb egyedülálló nő egyébként nagyon úgy tűnik, hogy jóllakott a tofu szerelmesivel, egy új, a Datepsychology által közétett, párkeresőkről szóló tanulmány szerint ugyanis

öt nőből egy visszautasítja azt a férfit, aki a profilján vegánnak tünteti fel magát.

Ehhez a tanulmányban 438 férfi és nő osztotta meg a személyes tapasztalatait, akiknek átlagéletkora 32 év volt. A résztvevőket először arra kérték, hogy képzeljenek el egy társkereső profilt egy fényképpel, amelyet fizikailag elég vonzónak találtak ahhoz, hogy jobbra húzzák azt.

Ezután a válaszadók olyan lehetőségeket rangsoroltak 1-től 5-ig tartó skálán, amelyek náluk egyértelmű balra húzást, azaz visszautasítást jelentettek mások profilját látva – az ötös jelentette az azonnali elutasítást, függetlenül attól, mennyire volt vonzó számára az adott profilfotó.

Az erőszak a toplista élén, de a haltrófeák is visszataszítók

A válaszokat rangsorolva az eredmények abból a szempontból nem hoztak meglepetést, hogy a red flag-lista élén, azaz a leginkább kizáró oknak a nőknél az számít, ha az adott férfi profilja

erőszakot, szexuális és bigott tartalmat mutat be.

Ezzel szemben a férfiak esetében szinte teljesen valószínűtlen, hogy találkozni akarnak egy olyan nővel, aki

a társkereső-profilját használja az OnlyFans, vagy más közösségi oldalainak reklámozására, az ottani követésszámainak növelése érdekében.

Néhány sztereotipikusan red flagnek számító tulajdonság kisebb arányban okozott problémát a megkérdezetteknél, mint azt előzetesen a kutatók hitték a problémakör vizsgálata előtt. Ilyen volt a férfiak körében az is, hogy jó eséllyel kizáró ok, ha egy nőnek több tetoválása is van, a megkérdezettek ugyanis mindössze nyolc százaléka számára volt ez igazán probléma.

Ezzel párhuzamosan a női válaszadók egy tizede húzná azonnal balra annak a profilját, aki hallal pózoló képet tölt fel, és a hobbija közé tartozik a horgászat vagy a vadászat – többségük ugyanis mindezt állatkínzásnak és kegyetlenségnek tartja.

Ahogyan a hallal pózolók látványa, úgy a legtöbb esetben a félmeztelen képet feltöltő férfiak is a társkereső nők feketelistáján vannak, az aktuális kutatásban a válaszadók egy ötöde számára egy jobbra húzást sem érnek meg az ilyen felhasználók. Meglepő, hogy a nők esetében a kalapot, vagy sapkát viselő férfiak nem különösebben váltanak ki ellenérzést, pedig a legtöbb esetben azok, akik csak fejfedőben készített képet töltenek fel magukról, általában a kopaszodásukat vagy őszülésüket igyekeznek a sapkákkal palástolni – mindössze öt százalékuknál azonnali kizáró ok ez.

A férfiak a gyerekesektől, és a magas elvárásokat állító nőktől is elzárkóznak

Az édesanyák, azaz a gyerekes nők azonban már jóval kevésbé vonzzák a férfiakat ezeken a platformokon, a férfiak körében ez az egyik vezető oka annak, ha valakit balra húznak. A kutatásban mindez szintén jól kirajzolódott,

a férfiak közel fele (45 százalék) utasította el a már gyerekes nőket, míg a nők körülbelül egynegyede (27 százalék) utasítaná el csak az apákat.

Emellett a férfiaknál szintén erős kizáró ok, több mint felük (53 százalékuk) elutasítja azokat a nőket, akiknek a profilján azt látják csak, hogy azok mit nem szeretnének látni az aktuális partnerükben – anélkül, hogy meg tudnák fogalmazni, mi az, amit viszont igen.

Nárcisztikus elvárás ugyanis, ha a nő potenciális partnerének meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak, miközben ő azt feltételezi, hogy a férfiak automatikusan szerelmesek belé.

Minezek mellett a férfiaknak is nagyon oda kell figyelniük az általuk keltett hangulatra – derült ki a felmérésből. A nők közel kétharmada (62 százalékuk) határozottan elutasítja a negatívan megtervezett profilokat, azaz a mi nem jöhet szóba mellett sokkal fontosabb az, hogy mit keresnek a másik félben.

A nőknél emellett kizáró ok az, ha valaki helytelenül ír vagy fogalmaz a profilja leírásában, egyötödük az ilyen illetőket azonnal kizárja a lehetséges partnerek közül, akárcsak az, ha a férfiak egy nővel láthatók valamelyik feltöltött képükön.

Ezek után ember legyen a talpán, aki csak könnyed szórakozásként beszél a jobbra és balra húzásokról...

(Borítókép: Getty Images)