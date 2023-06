A rendőrség szerint semmi látnivaló nincs Opitz Barbi megtámadásának ügyében, barátja sem tett feljelentést

Opitz Barbi énekesnő egyik barátja, a magyar Ken baba néven is ismert egykori villalakó, Einwiller Gregor arról számolt be egy 24 órán át elérhető Instagram-posztban szerdán, hogy egy hatfős társaság minden ok nélkül támadta meg őket a budapesti Westend plázában.

A magyar Ken baba szerint először csak követték őket, megjegyzéseket tettek és az énekesnő kinézetét minősítették.

Mivel nem reagáltak, hátulról megtépték Opitz Barbi haját. Ő reflexből hátracsapott a táskájával, mire a társaság tagjai életveszélyesen megfenyegették, majd leköpték az énekesnőt és barátját.

Einwiller Gregor bejegyzésében kitért arra, hogy a zaklatók elől bemenekültek egy üzletbe, ahol látták az ominózus esetet és az üzletvezető azonnal a segítségükre sietett, majd értesítette a biztonságiakat. A társaság azonban nem tágított, a biztonsági őrök megérkezése ellenére sem. Ekkorra már hatalmas tömeg figyelte őket, mégsem segített senki. Végül a rendőrök siettek a celebek segítségére.

Nincs itt semmi látnivaló

A naphire.hu megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, hogy megtudja, történt-e feljelentés az ügyben, esetleg – a Greg által állított történet ismeretében – indítottak-e hivatalból eljárást. meglepő választ kaptak.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által említett esettel összefüggésben érkezett bejelentés, a rendőrök percek alatt kimentek a helyszínre, ott a bejelentőt meghallgatták, aki már nem kért rendőri intézkedést és arra okot adó körülmény sem merült fel

– írták a hatóságok.

Greg, a magyar Ken szerint azért nem kértek intézkedést a támadók ellen, mert „15-16 évesek. Nem büntethetőek. És senkinek nem hiányzik, hogy a rendőrségre járkáljon”. Opitz Barbi az RTL-nek azt mondta: kiszámíthatatlan, hogy mikor éri az embert atrocitás, bárhova lehet menni, csak meg kell tudni védeni magunkat. Greget és Barbit is megviselték lelkileg az események, de nem tettek feljelentést a rendőrségen.