Újabb fejlemény Árpa Attila kábítószeres ügyében

Mint ismert, a vád szerint az elsőrendű vádlott K. P. kokain- és MDMA-kereskedelemmel foglalkozott Budapest területén. Az egyik rendszeres vevője a másodrendű vádlott, Árpa Attila volt, aki saját, közeli ismerősei, valamint a lakásán rendezett összejövetelek vendégei részére fogyasztás céljából szerzett be kokaint. Árpa Attila megállapodott a harmad- és negyedrendű terheltekkel, hogy a következő baráti-ismerősi összejövetelre az utóbbi két vádlott szerzi be a kábítószert, amely ellenértékének egy részét kifizeti nekik. A vád szerint Árpa az elsőrendű vádlott mellett egy szintén kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó, ötödrendű terhelttől is szerzett be kokaint. Egyes esetekben a másodrendű vádlott által vásárolt kábítószert a harmadrendű terhelt vette át.

Az ügyészség az elsőrendű vádlott K. P.-t jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével, a másodrendű vádlott Árpa Attilát, illetve a harmad- és negyedrendű vádlottakat társtettesként forgalomba hozatallal elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével, az ötödrendű vádlottat pedig kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolta.

A Fővárosi Törvényszék 2023 februárjában kihirdetett elsőfokú ítéletével a kokainnal és extasyval üzletelő dílert jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 5 év fegyházra ítélte, és 5 évre eltiltotta közügyek gyakorlásától.

A Fővárosi Törvényszék a három, művészeti tevékenységet végző bűntársa közül kettőt kábítószer birtoklásának bűntettében mondta ki bűnösnek, és őket 1,5 millió forint, illetve 840 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta, harmadik társukat pedig kábítószer-birtoklás vétsége miatt megrovásban részesítette.

A megállapított ítéleti tényállás lényege szerint a színész-producer 2018 óta szervezett összejöveteleket lakásán, mely rendezvényekre vendégeivel – így bűntársaival is – kokaint szerzett be az azzal kereskedő terhelt társuktól, majd a kábítószert művészi együtt gondolkodásuk előmozdítására közösen elfogyasztották.

Hasonlóan jártak el az elkövető művésztársai 2019. március 22-én is, amikor a kokain megvásárlását követően rendőri ellenőrzés alá vonták járművüket, és tőlük a rendező-forgatókönyvíró társuk lakására szervezett újabb összejövetelre szánt mintegy 3 gramm kokaint lefoglalták.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség közleménye szerint azonban a történet másodfokon is folytatódik, ugyanis

fellebbezést nyújtott be az elsőfokú ítélettel szemben.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a napokban továbbított másodfokú indítványával az ügyészi fellebbezés fenntartása mellett a védő fellebbezések elutasítását kezdeményezte a Fővárosi Ítélőtáblánál.