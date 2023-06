Sárosdi Lilla nem tudott ellenállni, lehúzott még egy utolsó bőrt Rákay Philipről

Sárosdi Lilla színésznő még egyszer utoljára nekiment Rákay Philipnek, a kritikája után. A színésznő ezúttal egy Facebook-videóban játszotta el Rákay terapeutáját, és előkerült Rákay apaképe, valamint az őt „boldogító” vásárlások is.

Sárosdi Lilla ismét beszólt Rákay Philipnek közösségi oldalán. Egy videót készített, amelyhez azt írta, hogy nem tudott ellenállni, ezért készített még egy utolsó kis színest. „ Aztán több bőrt és szőrt, már nem fogok Filipről lerángatni” – tette hozzá a színésznő.

A videóban egy terapeutát játszva szólt be Rákay Philipnek, és jó tanácsokkal is ellátta a producert.

Felment a közösségi oldalakra az elmúlt héten? Látja, nagyon komolyan kell venni ezeket a terápiás kereteket. Megbeszéltük, hogy ebben az időszakban tilos felmenni ezekre az oldalakra. Nagyon nagy kárt okozhat magának. Ezek a frusztrációi olyan mértékben elönthetik, hogy nem fogjuk tudni kézben tartani

– mondta Sárosdi.

Ezt követően azt is kiemelte, hogy a producer csak a saját közegében érezheti jól magát, az élteti. Így nagyon fontos, hogy ne hagyja el a komfortzónáját, ahol gyermeki állapotában, azt csinál, amit akar, mindent megtehet, amit nem szégyell.

Főnöke kvázi a felettes énje, ez a maga apaképe, akit úgy is hív, hogy apu, a maga főnöke, akiből Ön táplálkozik

– fogalmazott.

Mi történt eddig?

Mint arról már az Index is írt, a közösségi médiában feszült egymásnak Nagy Ervin és Rákay Philip. A producer azt nehezményezte, hogy a pedagógusok mellett kiálló tüntetésen a színész azt mondta: ha Párizsban lennének, már lángolna a város.

A producer ezt követően azt írta Nagy Ervinnek, hogy ha még ezek ellenére is oda vágyik, senki nem tartja őt vissza, hiszen „Schilling Árpád és Sárosdi Lilla nevű kollégáid is gigantikus karriert futottak be arrafelé: árufeltöltők egy helyi kisboltban”.

Kettejük csatározásába Gryllus Dorka is beszállt, aki egy Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta, nem tudja, honnan szedte Rákay Philip ezeket az információkat, mert tévesek. Majd felsorolta, hogy Schilling Árpád az elmúlt években több európai nagyvárosban is rendezett, Sárosdi Lilla pedig öt színházi projektben vett részt, négy különböző társulattal, mindegyikben francia nyelven játszott.

Sárosdi Lilla közösségi oldalán védte meg magát Rákay Philip kritikája után, egyúttal pedig üzent is a producernek. Meglátása szerint minden nagy történelmi eseményről filmet kéne készíteni, de „az évszázad legfontosabb történelmi filmje” Orbán Viktorról szólna.

Ezt követte Pottyondy Edina, aki szerint Rákay Philip producernek béna, de propagandistának kiváló. Mint kiemelte, a producer a „legjólfésültebb fideszes bullshitgenerátor, konzervatív eleganciával, páros lábbal, hátulról csúszott bele Nagy Ervinbe.”