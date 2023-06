Mint megírtuk, először érkezik Magyarországra a Hollywood Vampires. Az Alice Cooperből, Johnny Deppből, Joe Perryből és Tommy Henriksenből álló zenekar július 18-án a Papp László Budapest Sportarénában áll színpadra.

A banda ötvözi a vámpírok kifogyhatatlan erejét a rock energiájával. Zenéjük és performanszuk vérpezsdítő, dinamikus, intenzív, energikus, katartikus és rendkívül izgalmas. Talán éppen ezért nem tetszik Szikora Róbertnek, hogy Alice Cooper Budapesten koncertezik.

Az R-GO alapítója ugyanis felháborítónak tartja, hogy Magyarországra beengedik az olyan „sátánista amerikai lényeket”, mint Marilyn Manson és Alice Cooper.

Nem hiszem el, hogy ez most újra megtörténhet, teret adunk egy újabb ilyen lénynek. Miért kell ez? Elképesztően károsak! Szellemi fertőzést hoznak hazánkba, most ez a lény lesz a szellemi fertőzés gócpontja, vagyis a koncert

– mondta Szikora Róbert a Ripostnak.

A zenész úgy folytatta, hogy szerinte a fiatal kamaszok, akik roppant fogékonyak mindenre, elhiszik ezeknek az előadóknak, hogy az a jó, amit ők képviselnek. Hiszen ezeknek a tiniknek még nincs kialakult stílusuk, „de ez megfogja őket, mert más, különc, különleges”.

Pedig ez is olyan, mint a háború, nemcsak az ember testét, a lelkét is megöli! Mint az éhes oroszlán, köröz az emberek felett, nézi, kit vigyen el

– jelentette ki.

Hozzátette, hogy szerinte minderről a túl nagy szabadság tehet, és hiányolja, hogy már nem működik az Országos Rendező Iroda (ORI), aki meghallgatta a dalok szövegét, és ha valamit károsnak találtak, azt cenzúrázták. Szikora Róbert elmondta, hogy szükség lenne a cenzúrára ma is, hiszen „itt a példa rá, hogy mennyi szenny ömlik a fiatalokra”.

Ezt is be kellene tiltani, mint ahogy kellett volna annak a másiknak is a koncertjét, aki miatt még misét is hirdettem a Mátyás-templomban! Végtelen károsak ezek. Ha nem lennék keresztény, akkor tudnék vele mit csinálni!