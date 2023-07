Madonna barátai attól félnek, hogy az énekesnő úgy végzi, mint Michael Jackson

Mint megírtuk, Madonna június végén intenzív osztályra került egy bakteriális fertőzés miatt, ezért elhalasztották a turnéját is, amellyel karrierje 40. évét ünnepelte volna. Az énekesnőre még a múlt hétvégén találtak rá öntudatlan állapotban a szerettei, akik New York-i lakásából riasztották a mentőket. Napokig nem lehetett tudni, magához tér-e.

Ugyan a kórházból már hazaengedték, úgy tudni, még mindig nincs túl jó állapotban a 64 éves énekesnő. Nem tud kikelni az ágyból, és az emésztése sincs rendben. A The Sun információi szerint Madonna az utóbbi időben túlhajszolta magát, és a barátai aggódnak érte, mert szerintük

olyan fiatal sztárokkal akarja felvenni a versenyt, mint Taylor Swift vagy Pink.

A források szerint Madonna mostanában rengeteget túlórázott, minden erejével a turnéjára készült, így egyértelműen a kiégés jelei mutatkoztak rajta. „Madonna nyerni akar és keményebben dolgozik, mint bárki más” – mondta az egyik bennfentes.

Egy másik barátja attól tart, hogy az énekesnő úgy fogja végezni mint Michael Jackson, aki 2009-ben a This Is It turnéja előtt halt meg. Többen megkönnyebbültek, hogy Madonna most végre tud pihenni.