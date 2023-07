Palvin Barbara megházasodhat a hétvégén

Az év elején derült ki, hogy Palvin Barbara és Dylan Sprouse már jegyben járnak – mint kiderült, már tavaly szeptemberben eldöntötték, hogy egybe kelnek. Ugyanezt már az év elején is pletykálták a külföldi sajtóban, de akkor a sztárpár még cáfolta, hogy esküvőre készülnének.

Most a Bors értesült arról, hogy Palvin Barbara és párja, valamint Dylan Sprouse családja és számos külföldi barátjuk Magyarországra érkezett. A bulvárlap szerint a lagzi 0. napja pénteken meg is kezdődött, és erről Palvin Barbara fodrásza és sminkese is fotókat osztott meg az instagramon (a bejegyzéseket nem linkelték be, és mi sem találtuk meg azokat).

Mindeközben külföldön, a közösségi médiában is elkezdett terjedni a híre annak, hogy hamarosan egybekel a sztárpár.

A modell egyik rajongói oldalán pár órája már posztoltak egy olyan fotót is, amelyen Palvin Barbara esküvői ruhában látható (maga a fotó egyébként korábbi, még 2013-ban készült egy fotózáson). „Holnap már így fogjuk őt látni” – írták a pénteken közzétett bejegyzésben.

Ellentmondó információk, bizonytalan értesülések

A Bors úgy tudja, hogy a modell és párja egy Budapest közeli településen kelhetnek egybe, és a lagzi egész hétvégén tarthat majd. A lap ugyanakkor nem volt túl biztos abban, hogy valóban Palvinék házasságáról van szó, és cikkükben fenntartották annak a lehetőségét, hogy esetleg csak „egy közeli közös barátjuk” lakodalmáról van szó (bár ez esetben elég furcsa lenne, ha Dylan Sprouse családja és a külföldi barátaik is eljöttek volna csak ezért).

Másfél hete a Meglepetés magazin is közölt egy információt arról, hogy mikor kerülhet sor a házasságra. Ők azt írták, hogy értesülésük szerint

a szertartásra a menyasszony 30. szülinapján, október 8-án kerül sor Magyarországon.

A pár szülei akkor fognak találkozni először egymással, az esküvő után pedig kétlaki életet fognak élni, de idejük javarészét Los Angelesben fogják tölteni – tették hozzá.