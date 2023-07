Magyarországra jön a sztárbanda, amely a hamvaiból támadt fel

A Fezen Fesztiválon újra a magyar nézők előtt bizonyíthat a Black Eyed Peas, akiknek ez lesz már a negyedik fellépésük Magyarországon. A 2000-es évek elején a köztudatba berobbanó zenekar először 2005-ben koncertezett nálunk, Budapesten, a Petőfi Csarnokban – bár eredetileg 2004-re tervezték a fellépést, ami végül elmaradt –, majd 2007-ben újra eljöttek, akkor a Budapest Sportarénát töltötték meg. Ugyan a banda a 2009-ben debütált, The E.N.D. című albumának megjelenését követően élte igazán a fénykorát, a hazai közönségnek éveken át nélkülöznie kellett a zenekart.

A Black Eyed Peas 12 év után 2019-ben tért vissza Magyarországra, hogy a VOLT Fesztivál nagyszínpadát robbantsák fel – ami képletesen értve meg is történt –, és a rajongók július 27-én újra találkozhatnak velük, ezúttal Székesfehérváron, a Fezenen. A fesztiválon nem először koncerteznek ma már inkább retrónak számító előadók, az elmúlt években DJ BoBo és Shaggy is ott volt a fellépőik között. A will.i.am, apl.de.ap és Taboo – kiegészülve J. Rey Soul énekesnővel – alkotta együttes hosszú utat tett meg a hírnévig, viszont az még ennyi év elteltével is elmondható, hogy jelenleg pont annyira van létjogosultságuk a zenei piacon, mint – mondjuk – 10 évvel ezelőtt.

Feltámadtak hamvaikból

Az együttest Atbat Klann néven alapította meg will.i.am és apl.de.ap 1988-ban, majd csatlakozott hozzájuk DJ Motiv8, Mookie Mook és Dante Santiago. Bár lemezszerződést kaptak, nem adták ki a dalaikat, mivel az akkori hiphopőrület miatt nem találták túl menőnek őket. 1995-ben aztán Black Eyed Peasre változtatták a nevüket, illetve akkor már a tagok között tudhatták Taboot és Kim Hill énekesnőt is. Három évvel később jelent meg az első lemezük Behind The Front címmel, amit két évre rá a Bridging The Gap követett, ám a bandának egyik lemezzel sem sikerült kitörnie. A sikertelenség miatt Kim Hill kilépett az együttesből, míg apl.de.ap mélypontra került, és a káros szenvedélyekben kereste a menekülőutat.

2003-ra sikerült újra összekaparniuk magukat, ami részben annak volt köszönhető, hogy egy másik énekesnő, Fergie csatlakozott hozzájuk, akivel újabb albumnak álltak neki. Még abban az évben jelentették meg az Elephunk nevű lemezt, amelyen olyan dalok kaptak helyet, mint a Hey Mama, a Shut Up, a Let's Get It Started és a Where Is the Love, amelyek máig képesek megadni a 2000-es évek zenéit felvonultató bulik alaphangulatát. A zenekart az előbbiekben felsorolt számok felhelyezték a térképre, a Let's Get It Started elhozta nekik első Grammy-díjukat, és egy évre rá már a világ legnépszerűbb bandáival együtt emlegették őket. Hasonló sikereket tartogatott a számukra a soron következő, Monkey Business nevezetű albumuk, rajta többek között a Pump It, a Don't Lie, a Don't Phunk with My Heart és a My Humps dalokkal.

Az együttes tagjai 2006-ban viszont úgy döntöttek, itt az idő szólóénekesként is kipróbálni magukat, így Fergie kiadta The Duchess, will.i.am pedig a Songs About Girls nevezetű albumát, amelyek a Black Eyed Peas abban az időszakban megjelent szerzeményeihez méltó fogadtatásban részesültek. Nehéz volt elképzelni, hogy a zenekar még magasabbra tudja tenni a lécet, ám kár volt alábecsülni őket. A 2009-ben megjelent The E.N.D. lett az első lemezük, amivel az albumok közül tudtak kitűnni a Grammy-díj-átadón – a 2010-es gálán ugyanis nekik ítélték oda a legjobb pop vokál lemezért járó elismerést. Utoljára a 2010-es The Beginning albumukkal arattak nagy sikert, amelyet ugyan továbbiak követtek, ám a korábbi alkotásaik nyomába sem értek vele.

A Black Eyed Peas a The Beginninget követően nyolc éven át nem adott ki egy lemezt sem, és fennállásának egy másik nagy mélypontját jelentette, amikor 2018-ban Fergie úgy döntött, kiszáll. Az előadó szólókarrierbe kezdett, míg a zenekar megmaradt tagjainak ismét új énekesnő után kellett kutatniuk. Végül J. Rey Soulra esett a választásuk, aki már ötödik éve koncertezik a bandával, így a legutóbbi magyarországi fellépésükön is őt láthatták a rajongók. A zenekar idén ismételten világ körüli turnéra indult, és az eddig lenyomott koncertek setlistje alapján úgy tűnik, továbbra is a régebbi szerzeményekből merítenek, amelyekkel a legnagyobb sikert aratták, és azokat csak megspékelik az utóbbi években megjelent dalokkal. Az interneten fellelhető adatokat alapul véve így fogják majd követni egymást a zeneszámok az együttes székesfehérvári fellépésén:

Let's Get It Started Boom Boom Pow Ritmo (Bad Boys for Life) MAMACITA Pump It Love Tonight (Shouse cover) This Is Love (will.i.am song) #thatPower (will.i.am song) Scream & Shout (will.i.am song) Girl Like Me Don't You Worry Don't Stop the Party The Time (Dirty Bit) Where Is the Love? I Gotta Feeling

Black Eyed Peastől Azahriah-ig

A július 26. és 29. között a FEZEN-re látogatóknak lesz miből választaniuk, mivel a fesztivál fellépői között lesz a hat Grammy-díjjal rendelkező amerikai együttes, a Black Eyed Peas. Will.i.am és zenekara olyan slágerekkel érkeznek Székesfehérvárra, mint a Pump It, a Where Is the Love? és a Boom Boom Pow. 2018 után visszatér a FEZEN-re a német power/speed metál legenda, a Helloween, illetve a Hammerfall, a Cro Mags és az Ugly Kid Joe. Aki pedig a hamisítatlan diszkóhangulatot keresi, együtt mutathatja majd a Y.M.C.A. betűket a Village People tagjaival.

A hazai sztárok sem maradnak ki a FEZEN idei kínálatából, így a fesztiválra érkezik majd Azahriah, az AWS, Beton.Hofi, a Bagossy Brothers Company, a Carson Coma, Majka, a Road, a Valmar és a Wellhello. Az estéket pedig partival zárják majd. Idén a fesztiválterület közvetlen közelében, a parkoló mellett alakított ki új kempinget a FEZEN, folyóvizes WC-kkel, zuhanyzókkal, ételmelegítési lehetőséggel. Napközben pedig kisbolt is működik majd a helyszínen.

A teljes program elérhető a FEZEN oldalán.

(Borítókép: Kevin Winter / Getty Images for iHeartRadio)