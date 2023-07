Megtörte a hallgatást Tony Bennett felesége

Mint megírtuk, két héttel a születésnapja előtt, 96 éves korában halt meg Tony Bennett amerikai pop- és jazzénekes, akinél még 2016-ban diagnosztizáltak Alzheimer-kórt. Pályafutása alatt olyan énekesekkel lépett közösen színpadra, mint Aretha Franklin, Frank Sinatra, Amy Winehouse vagy Lady Gaga, illetve két Emmy-díjat és 19 Grammy-díjat nyert, köztük egy életműdíjat. Bennett élete során háromszor házasodott meg, utolsó nejével, Susan Benedettóval haláláig volt együtt. Az özvegy pénteken az énekes Instagram-oldalán törte meg a hallgatást férje elvesztésével kapcsolatban.

Köszönöm minden rajongónak, barátnak és kollégának, akik Tony életét és emberségét ünneplik, illetve, hogy megosztották, mennyire szeretik őt és a zenei hagyatékát. Egészen az első, queens-i fellépésétől a 2021-es Radio City Music Hallban tartott utolsó koncertjéig Tony örömmel adta elő azokat a dalokat, amelyeket szeretett, és boldoggá tette az embereket. Szomorúsággal tölt el mindannyiunkat, de örökre örömöt lelhetünk Tony örökségében

– fogalmazta meg Susan Benedetto és a zenész Patricia Beech-csel kötött első házasságából született fia, Danny.

Összehozta őket a sors

Susan Benedetto volt Tony Bennett harmadik és egyben utolsó felesége, aki az 1960-as években született San Franciscóban Susan Crow néven. Egykor a Creative Artists Management tulajdonosa volt Manhattanben, majd tanárnak állt, és a New York-i Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts intézményben tanított. Tony Bennett-tel az 1980-as évek végén találkoztak egy koncerten, majd randizni kezdtek – az énekes ekkoriban vált el második feleségétől. 40 év korkülönbség volt köztük, így ő akkor még csak 20, Bennett pedig 60 éves volt. A találkozásuk pedig igen sorsszerű volt, mivel Susan szülei az énekes rajongói voltak, és még évekkel a születése előtt, 1966-ban részt vettek az egyik koncertjén New Yorkban, ahol közös képet készítettek vele.

A pár 1999-ben indította el az Exploring the Arts nevű nonprofit szervezetet a művészeti oktatás népszerűsítésére. Sőt, 2001-ben közösen alapítottak meg egy queensi középiskolát, a Frank Sinatra School of the Arts-ot, ahol Susan előbb tanárként, majd igazgatóhelyettesként dolgozott. Az életüket végül 2007-ben kötötték össze hivatalosan, ám közös gyerekük nem született. Tony Bennettnek a korábbi kapcsolataiból viszont van négy gyereke.