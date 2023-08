A lángos után nincs is jobb ébresztő a wakeboardnál a Lupán

Hiába ért véget már a július is, a nyári programok sebesen száguldó mókavonatán továbbra sem húzzák be a féket, így a strandolni vágyóknak még hosszú hetek állnak a rendelkezésükre, hogy kimaxolják a szabadságot vagy a szünidőt. Ezt van, aki tényleg szeretné pihenéssel tölteni, mások pedig az aktív kikapcsolódás hívei, nekik a Lupa Beach idén is kedvez, hiszen a wakeboardtól kezdve a SUP-jógán át a jetpackezésig temérdek lehetőséggel várják az adrenalinfüggő strandolókat a budakalászi oázisban.

A nyári kikapcsolódást a fárasztó munkával töltött hónapokat követően sokat úgy képzelik el, hogy a vízparton egy hideg italt kortyolva süttetik magukat a napon. Az egész napos semmittevést pedig időnként egy, a kezükben pillanatok alatt szétfolyó fagyival, vagy olajban és fokhagymában tocsogó lángossal fojtják le.

A szabadság azonban nem csak erről szól, főleg, ha valaki a magyar tenger vagy bármelyik népszerű külföldi úti cél helyett a budakalászi Balatont választja, ugyanis a Lupa-tó partján temérdek aktív kikapcsolódási lehetőség várja a strandolókat – legyen szó szárazföldi vagy vízi programokról.

Az igazi ébresztőt és adrenalinlöketet a Lupa legnagyobb durranása,

Közép-Európa legnagyobb wakeboard komplexuma nyújtja,

ahol a kezdőktől egészen a profikig mindenki kikapcsolódhat. A jól elkerített pályán pedig sem a strandolók nem akadályozzák a vízen siklókat, sem pedig a wakeboardosok nem zavarják a pihenni vágyókat, így mindenki nyert.

Idén azonban emellett találhatunk újabb, izgalmas vízi szolgáltatásokat is. A Quadro Watersport jóvoltából például az egyik leglátványosabb attrakció a Lupán a Flyboard, ami nem más, mint egy deszkaszerű carbon építmény, amelyen állva akár 4-6 méter magasra is felrepíthet a vízsugár. Sokan a népszerű Grand Theft Auto, azaz a GTA-játékokban már kipróbálhatták, milyen is egy hátizsák segítségével a magasba emelkedni,

a Jetpack-et azonban a vízen már a Lupán is kipróbálhatják az adrenalinfüggő vendégek.

A magyarok által szintén előszeretettel látogatott tengerpartokhoz hasonlóan Budakalászon sincsen nyár a vízen száguldó, és a bátor nyaralókat össze-vissza dobáló, elképesztő sebességgel húzó Óriásbanánon, amely egyszerre akár egy 6 fős társaságnak jelenthet kiváló időtöltést. Ugyanígy a Slideren egy kisebb csapattal élhetik át a kanyarokban a sebes pattogást a vízen, de kipróbálható már a Crazy Ufo és a Fánk névre keresztelt, hasonló kikapcsolódási formák. Emellett választhatók a hagyományos és extrém vízi sportágak is a különböző evezősöktől a vitorlázásig, illetve a SUP-tól egészen a surfig.

A gyerekek nagy kedvence továbbra is vízi kalandpark, a nagyobbaknak pedig a Slip and Fly óriáscsúszda lehet nagy élmény. Ha pedig a pulzusa megemelése helyett inkább megnyugodna, az újvonalas szörfdeszka, a SUP erre is lehetőséget nyújt. A Lupán ugyanis

szintén kipróbálhatja a SUP-jógát,

az ügyesebbek pedig ezt a foglalkozást akár szárazon is megúszhatják – a lefelé néző kutyapózt azonban ember legyen a talpán, aki egy SUP-on himbálózva képes stabilan kivitelezni.

Amennyiben nincsen saját sporteszköze, akkor sem kell lemondania semmilyen élvezetről, hiszen azokat biztosítja a strand. Emellett pedig kajakot, SUP-ot és vízibiciklit is lehet bérelni a parton, így kötöttségek nélkül vízre szállhatnak az aktív kikapcsolódás szerelmesei.

A gyerek észre sem veszi, hogy apu a hullámokon lovagol

Ahogyan arról az Index is beszámolt, az idei szezonban a strand temérdek kedvezménnyel és lehetőséggel kedvez a gyerekeknek , és a kisgyerekes szülőknek. A legnagyobb újítás a tavalyi évhez képest, hogy

a 12 éven aluli gyerekek számára teljesen ingyenessé vált a belépés, a 12 és 18 év közötti fiatalok pedig kedvezményesen vásárolhatnak jegyet a beach-re.

Ráadásul, ha valaki gyerekekkel érkezik, annak nem kell feltétlen azt is jelentenie, hogy minden egyes percben a lurkókon kell tartania a szemét. A gyerekmegőrzőnek köszönhetően ugyanis lehetőség van arra, hogy anya és apa a gyereksírást fél órára hátrahagyva megigyon nyugodtan egy pohár hideg koktélt, vagy csobbanjon egyet a tóban.

A Vidámpart névre keresztelt övezetben pedig tényleg minden a gyerekekről szól, a legkisebbek számára valóban megalkották a földi paradicsomot, hiszen

TRAMBULIN, VÍZI DODGEM, JÁTSZÓHÁZ, KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁSOK, UGRÁLÓVÁR, HOMOKOZÓ ÉS MÁSZÓKÁK VÁRJÁK A KICSIKET, AKIKért KÜLÖN SZEMÉLYZET FELEL.

A temérdek lehetőség és program mellett a gyerekek kényelméért a partszakaszon külön WC és a vízpartra felállított árnyékoló szolgál. Ráadásul az öbölben egy hálónak köszönhetően a legkisebbek biztos nem tudnak olyan mélyre ereszkedni, ahol számukra már igazán veszélyes lenne a vízben tartózkodni. Ha közben megéheznének a kicsik, akkor sem kell három hűtőtáskával elindulni otthonról miattuk, hiszen sok lehetőség közül lehet választani. A legtöbb büfében külön gyerekmenü várja a vendégeket, a sokszínű felhozatalnak köszönhetően pedig mindenki találhat kedvére valót.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Lupa Beach közreműködésével jött létre.

(Borítókép: Németh Sz. Péter / Velvet)