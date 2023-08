Egy nyaralást szinte már elképzelni sem tudunk fürdőruha, vízpart, strandpapucs és jéghideg koktélok nélkül, ezek közül azonban néhányat mégis érdemes elkerülni, ha külföldi utazásra adjunk a fejünket. Természetesen nem kell fürdőruha nélkül a tengerbe csobbanni, azonban a strandpapucs és a jégkocka miatt is könnyedén kórházban köthetünk ki.

A nyári utazások előtt, főleg a külföldi utakat megelőzően hatványozottan nagy nyomást jelent, hogy a bőröndökbe minden ruhadarab és eszköz bekerüljön, amire szükségünk lehet a távol töltött idő alatt. Mindenki szeretné elkerülni, hogy a kiruccanás során eltévedjen, a nem megfelelő öltözéke miatt megsüljön, esetleg bőrig ázzon, vagy a nyaralás egy idegen ország kórházában végződjön.

Ennek érdekében érdemes mindig alaposan tájékozódni az úti célunkról, hiszen temérdek olyan, itthon alapvetőnek tartott szokás és tárgy is veszélyes lehet egyes országokban, amelyeket a hétköznapjainkban használunk.

A jégkockától arcunkra fagyhat a mosoly

Egy jéghideg mit kérsz? – hallhatjuk sokszor a mémmé vált Németh Szilárd-sorokat a hotel medencéjénél, a tengerparti bárban, vagy a város egyik kocsmájában. A forró nyári hőségben pedig mire vágyik jobban az ember, mint egy hideg italra, vagy egy-két gombóc fagyira?

Bármennyire is alapnak tűnik a jól megérdemelt nyaraláson, a legtöbb helyen mégis érdemes kihagyni ezeket, ugyanis

olyan betegségeket okozó baktériumok, mint például az E. coli, azaz a kólibaktérium és a kolera bújhatnak MEG a tisztátalan víz felhasználásával készült jégkockákban is.

Annak ellenére is, hogy a víz átesett a fagyási folyamaton, hiszen ezek a baktériumok elég szívósak ahhoz, hogy néhányan ezt is túléljék, így akár már egy jégkocka is a feje tetejére állíthatja a terveinket.

Nem a jégkockák az egyetlen lehetséges kórokozó-hordozók. A fagylalt és a jégkrémek is tartalmazhatnak baktériumokat, ezért ezeket érdemes inkább elkerülni, vagy megfontoltan választani az utcai árusok kínálatából, hiszen sok esetben itt is fennállhat a fertőzés esélye.

Gyümölcsmosáskor vagy szennyezett vízzel való fogmosáskor azonban még nagyobb a betegség kockázata.

Ennek az az oka, hogy a folyadékot ezen esetekben még csak nem is forralták fel vagy fagyasztották le, így nem volt semmi, ami segített volna elpusztítani néhány kórokozót.

A legtöbb ázsiai és afrikai országban arra is érdemes fokozottan figyelni, hogy ezeken a helyeken sokszor bélsár kerülhet az ivóvízbe. Ezzel pedig olyan mikroorganizmusok jutnak a szervezetbe, amelyek szintén fertőzéseket, akár szalmonellát is okozhatnak. Emiatt mindig ajánlott a palackozott víz fogyasztása, a bárpultnál pedig szintén javasolt csak bontatlan üvegből elfogadni a vizet. És lehet, hogy elsőre luxusnak tűnik, de fogmosáskor is csak a palackozott vagy ásványvíz használata javallott, ha valaki nem szeretné megkockáztatni a kórházba kerülést.

Hiába szellőzik a lábunk a strandpapucsban, ha eltörik a bokánk

Vannak emberek, akik alapból irtóznak mások meztelen lábfejének látványától, így a kosztól fekete talpú, papucsot vagy flip-flipot viselő emberektől is. Ám a nyári viselethez hozzátartozik, hogy valaki nem zárt cipőben indul el otthonról.

Ez sok esetben valóban indokolt választásnak tűnhet, azonban legalább annyira nem javasolt a nyaralás során, mint jeges gyümölcsturmixért rohanni a bárpulthoz.

A lábgyógyászok ugyanis arra figyelmeztetnek, hogy

a klasszikus nyári lábbelik viselése során a bokaficam és a csonttörések kiemelt kockázatot jelentenek.

A probléma a papucsokkal és klumpákkal az, hogy mivel kevés támaszt nyújtanak a lábnak és a bokának, általában több kárt okozhatnak, mint amekkora hasznuk van. Mindezt ráadásul tovább súlyosbíthatja, hogy egy két pohár ital után már az ember cipőben sem mindig kellően néz a lába elé, így a sérülések veszélye egy nyaraláson hatványozott lehet – írja a Daily Mail.

Ezek a lábbelik leggyakrabban hólyagokat és lábfejfádalmat okozhatnak, hiszen a papucsokat nem hosszú távú használatra és sétákra tervezik. Emellett a bokaficam, sőt a lábfej és a boka csontjainak törése is gyakorta köszönhető a flip-flopoknak.

A gyerekek számára a medence partján is érdemes a lábbeli viselése, hiszen a betonon, vagy köveken rohangáló fiataloknak úgysem lehet megálljt parancsolni. A lábfej sérülése pedig szintén nehezen elkerülhető, amennyiben nem viselnek különböző, fürdéshez is használható lábbelit.

(Borítókép: Stefan Sauer / picture alliance / Getty Images)