Amerikai filmekben feltűnhetett már, hogy úgy jönnek-mennek a szereplők a koszos cipőikben saját és mások házában, mintha egy stúdióban vagy forgatási helyszínen nem is lenne semmilyen szennyeződés. De még ha nincs is, hogy lehet hiteles egy, az életről szóló film (persze nem sci-fi), ha felteszik a bakancsukat a kanapéra?

Komoly baklövés ez, mert az emberek nagy része bizony leveszi a cipőjét, ha hazaér, és ezt nagyon jól is teszi. Egy környezetkémikusokból álló csapat tíz évig vizsgálta az otthonunkba kerülő szennyeződéseket, és arra a következtetésre jutottak, bármilyen talajon is járunk, legyen az természetes vagy városi, komoly kórokozók, akár fertőző betegségek baktériumai is rátapadhatnak a cipőtalpunkra.

A vegyészek 35 országban azonosították és tesztelték az otthonokban talált káros anyagokat és egy meglehetősen hosszú listát készítettek: mikro műanyagok, ipari-, háztartási- és élelmiszer-csomagoló termékek vegyi anyagai és még radioaktív részecskék is bejutnak a házba a cipőnkön keresztül.

Jonathan Sexton, az Arizonai Egyetem környezetvédelmi mikrobiológusa és kutatója szerint az átlagos cipők négyzetcentiméterenként több százezer baktériumot szállítanak mindenfelé. Cipőnk talpa szuper randihely ezeknek a mikrobáknak, és minden egyes lépésünkkel új barátokat veszünk fel a meglévők mellé. Bizonyos kutatási mintákban szinte minden cipőn felfedezték a bélsár baktériumát, az E.Colit, aminek ugyan számos típusa ártalmatlan, de egyes törzsei súlyos hasmenést, húgyúti fertőzéseket és akár agyhártyagyulladást is okozhatnak.

Más tanulmányok Staphylococcus aureus baktériumot (sok törzse antibiotikum rezisztens és a legyengült szervezetben vérmérgezést, tüdőgyulladást, szívbillentyű-gyulladást is okozhat) és Clostridium difficile baktériumot (az álhártyás vastagbélgyulladás kiváltója) is találtak. A mintavételezett háztartásokban a cipőkön több C. diff. baktérium volt, mint akár a vécében.

De a cipőkkel a beltérbe juttatott baktériumok mennyisége általában nem elég ahhoz, hogy egy egészséges ember lebetegedjen. Az ép szervezetnek több ezer mikrobával kell érintkeznie egyetlen veszélyes baktériumtörzsből, hogy valóban megfertőződjön.

Ráadásul a legtöbb ember nem tölt sok időt a padlón, ahol a cipőbaktériumok élnek. Ha a kórokozók, mondjuk a huzattal, bejutnak a levegőbe, nőhet a fertőzés kockázata, de a legnagyobb veszély mégis a földön rejlik. Úgyhogy a kisgyerekes családoknak és az immunhiányos betegeknek fokozottan oda kell figyelnie a cipőlevételre, mert őket egy könnyebb baktérium is súlyosan megbetegítheti.

Fontos tehát a megelőzés, a papucs használata, de az óvatosságot sem szabad túlzásba vinni: egy kis szennyeződés az immunrendszert is erősíti.

(livescience)

(Borítókép: Vladimir Godnik / Getty Images)