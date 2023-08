50 Cent szerelmet vallott a 78 éves Helen Mirrennek

Hiába a 30 évnyi korkülönbség, továbbra is rajong Helen Mirren színésznőért 50 Cent – aki ismét szerelmet vallott a 78 éves hírességnek, mivel elképesztően szexinek tartja. A rapper szerint mindezt a magabiztosságának köszönheti Mirren, aki emiatt örökké a legszexibb személy marad a szemében.

A legtöbb ember életében van egy olyan személy, akiről ugyan az illető is tudja jól, hogy sosem szerezheti meg, mégis a végsőkig rajong érte. A modern kori plátói szerelem Hollywood berkein belül sem ismeretlen fogalom, a színfalak mögött is egy-egy híresség belehabarodik a másikba – még akkor is, ha pontosan tudja, hogy sosem lehetnek együtt.

Vélhetően hasonló gondolatok játszódhattak le az amerikai rapper és színész Curtis James Jackson, azaz 50 Cent fejében, amikor arról mesélt egy interjúban, hogy számára mindig is Helen Mirren lesz a tökéletes nő, aki annak ellenére, hogy hamarosan 80 éves lesz, továbbra is „elképesztően szexi”.

Az előadó ráadásul kijelentette, hogy a színésznő már régóta az ő szerelme a hírességek világában, a kora pedig egyáltalán nem akadály abban, hogy továbbra is rendkívül kívánatosnak tartsa őt.

Szexi. Egyszerűen amikor ránézel, eláll a szavad. Nem érdekel, hány éves lesz, nem bánom, hogy senki sem mondja ezt, szerintem elképesztően szexi

– idézi Jacksont a Men’s Health cikke.

És hogy mégis mi Mirren titka?

A rapper szerint amiatt lehet továbbra is ellenállhatatlan a színésznő, mert elképesztő magabiztosságot sugároz, ez pedig vonzó a férfiak számára.

Tudja jól magáról, hogy szexi. Ez magabiztosság. Ez az önbizalom az, ami ennyi éven át ellenállhatatlanná tette őt. Örökké szexi lesz

– tette hozzá 50 Cent, akinek nem lenne egyszerű dolga, ha hódítani indulna, hiszen Mirren és férje, Taylor Edwin Hackford 26 éve boldog házasságban él.