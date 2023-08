Helikopter és szénsavas limonádé miatt vállalta el a Men in Black főszerepét Will Smith

Egyik leghíresebb alakítását nyújtotta a Men in Black filmekben Will Smith, Hollywood önjelölt pofonosztója a film forgatását megelőzően mégis sokáig azon az állásponton volt, hogy lemondja Steven Spielberg felkérését. A producer azonban láthatóan tudja, mitől döglik a légy, így végül egy helikopter és egy pohár ital segítségével könnyedén meggyőzte a színészt.

Will Smith nevét az elmúlt időben leginkább az Oscar-gálán kiosztott pofonja és különleges házassági szabályai miatt lehetett hallani, korábban azonban jóval inkább filmjeivel, így például a Magyarországon is közkedvelt Men in Black filmekkel hívta fel magára a figyelmet. Pedig az említett sikermoziban sokáig még csak szerepelni sem akart a színész...

Mindez azért is lehet igazán különleges, mert Hollywoodban Steven Spielberg felkérésének általában nemhogy nem szoktak nemet mondani, de a legtöbb színész álma az, hogy a producerrel dolgozhasson – Will Smitht azonban az 1997-ben megjelent film forgatását megelőzően ez láthatóan hidegen hagyta, ugyanis

NEMET AKART MONDANI A FELKÉRÉSRE.

Kevin Hart Hart to Heart című sorozatának legutóbbi epizódjában a színész azt mondta, közel állt ahhoz, hogy karrierje során több nagy szerepet is visszautasítson – ebben pedig a legtöbbször korábbi menedzsere, James Lassiter volt az, aki megakadályozta. A Men in Black – Sötét zsaruk esetében azonban kivételesen nem rajta múlt az, hogy Smith végül a kamerák elé állt „J ügynök” szerepében.

A színész azért ellenezte a film egyik főszerepének elfogadását, mert éppen befejezte az 1996-os, Függetlenség napja című film forgatását, és „nem akart két, idegenekkel foglalkozó filmet készíteni közvetlenül egymás után”.

Nem sokáig tartott azonban az ellenkezés, ugyanis a film producere Steven Spielberg volt, aki nem fogadott el nemleges választ, és mindent megtett azért, hogy Smith meggondolja magát – pedig ehhez jóval kevesebbet kellett tennie, mint azt előzetesen gondolta.

Az egyik nap Steven Spielberg helikoptert küldött értem. Én éppen New Yorkban voltam, a gép pedig a házához vitt, a kertjében landoltam. Itt aztán itallal kínált, ez volt az első alkalom, hogy szénsavas limonádét ittam. Innentől kezdve erre a felkérésre már nem lehetett nemet mondani

– idézte fel a találkozást Smith, aki hozzátette, Spielberg nem teketóriázott sokat, és azonnal a tárgyra tért. Megkérdezte, hogy miért nem akar szerepelni, de ő a buborékos ital mámorában már nem tudott nemleges választ adni a felkérésre.

A film sikerét elnézve ezt jól is tette, az 1997-es első mozit követően még két részen keresztül szerepelt a Men in Blackben.

(Borítókép: Will Smith és Tommy Lee Jones 1997-ben. Fotó: Columbia Pictures / Getty Images)