Csúnyán bekóstolták, megvédte nyitott házasságát Will Smith

Hiába támadják, és fogadják még mindig értetlenül sokan, Will Smith foggal-körömmel kiáll nyitott házassága mellett, továbbra is úgy gondolja, feleségével ez teszi igazán boldoggá és működővé a kapcsolatukat.

A Grammy-díjas hiphopelőadót, hollywoodi színészt többször is támadták kapcsolata miatt az elmúlt hónapokban, legutóbb pedig a British Academy Film Awardsot követően kellett egy viccnek szánt, ám annál komolyabb megjegyzés miatt ismét magyarázkodnia – írta meg a Sun.

A díjátadó házigazdája, az ausztrál színésznő Rebel Wilson ugyanis a legjobb főszereplőnek járó díjat bezsebelő Smithhez a következő mondatot szegezte az elismerés kiosztását követően:

Én azt hittem, az év legjobb alakítása az volt a részéről, hogy a felesége összes alkalmi barátját elfogadta

– mondta viccesen Wilson.

Az elsőre talán tényleg poénnak szánt, azonban annál élesebbnek tűnő megjegyzést nem hagyta szó nélkül a Richard király című film főszerepéért elismert Smith, megvédte a nyilvánosság előtt feleségét, Jada Pinkett Smitht és a házasságukat.

A kapcsolatunkban sosem volt hűtlenség. Mindent megbeszélünk Jadával, sosem lepjük meg egymást semmivel, nincsen titkolnivalónk

– reagált a támadásra.

Will Smith házasságával kapcsolatban évekig röppentek fel pletykák, miszerint a színész és felesége is félre-félre lép, azonban csak tavaly szeptemberben állt bele a találgatókba a színész, aki feleségével közösen bejelentette, évek óta nyitott házasságban élnek.

A pár kapcsolatából két közös gyermek született, Willow és Jaden Smith, akik fontos tényezői voltak annak, hogy szüleik a házasságuk megtartása érdekében a nyitott kapcsolat mellett döntöttek. A 24 éve tartó házasság során nemcsak civil szeretőkkel, hanem hírességekkel is szóba hozták a páros tagjait, akik azonban eddig minden ilyesmit tagadtak. Pedig voltak azért gyanús esetek Smithék életében.

Mint arról az Index is beszámolt, a Golden Globe-díjas színész korábban arról mesélt egy interjúban, hogy fiatalként arról álmodozott, egy komplett háremet tart majd, és velük utazza be a világot.

„Az, hogy húsz nővel utazzak, akiket szerettem, és akikről gondoskodni akartam, nagyon jó ötletnek tűnt akkoriban – emlékezett vissza a GQ-nak adott interjújában Smith, aki több hírességet is megnevezett, akit a hölgykoszorújába fűzött volna. – Misty Copeland és Halle Berry is rajta volt a listán.”



A különös fantáziák miatt sokáig szégyellte magát, azonban különleges gondolatai miatt egy intimitással foglalkozó coach segítségét kérte. Ezután ráébredt, ugyan szégyellnivalója nincsen, talán mégsem olyan jó ötlet a hárem.

Szerintem teljesen rendben van, ha azt gondolom, hogy Halle jó nő. Nem tesz rossz emberré az, hogy miközben házas vagyok, gyönyörűnek gondolom őt

– vélekedett Smith.

A színész ugyan igazi keresztény nevelést kapott, és az átlagos családmodell volt a követendő példa számára, felesége sosem tartozott a monogám kapcsolatok hívei közé.

„Jadának voltak olyan családtagjai, akik nem hétköznapi kapcsolatban éltek, nagyon nem olyan körülmények között nőtt fel, mint én” – mesélte.

Egy 2013-as interjúban a feleség aztán pontot tett az i-re, amikor is kijelentette, ő szabad utat adott a férjének, azt csinál, amit csak szeretne.

Mindig is mondtam Willnek: bármit megtehetsz, amíg tükörbe tudsz nézni utána. Én a társa vagyok, a saját dolgairól ő dönt, ahogyan én is az enyémekről

– mondta akkor a HuffPostnak, majd az őket övező híresztelésekre is velős választ adott. „A legőrültebb pletyka? Hogy Will és én swingerek vagyunk. Ezt állandóan megkapjuk, én pedig mindig csak annyit tudok erre mondani, hogy bárcsak így lenne.”

2020-ban aztán bombaként robbant a hír, hogy Will Smith felesége titkos viszonyt ápolt a rapper August Alsinával. A feleség bevallása szerint a kapcsolat 2017-ben, a házasságuk mélypontján alakult ki közte és a zenész között, amikor sokáig úgy volt, külön utakon folytatják a férjével, aki ez időben külön is költözött a tőle. Nem ez volt az egyetlen eset, amikor házasságon kívüli kapcsolatával került az újságok hasábjaira Jada Pinkett Smith: 2011-ben Jennifer Lopez akkori férjével, Marc Anthonyval boronálták össze.

Korábban Will Smith is bevallotta, házasságon kívül ő maga is létesített szexuális viszonyt több alakalommal, de természetesen a neveket nem szerette volna nagydobra verni. Érthető, ugyanis több hírességgel is szóba hozták az elmúlt években. Elég csak azokra a 2015-ös híresztelésekre gondolni, amelyek Robbie Margot színésznővel hozták össze Smitht. Margot szépsége még magát a színész feleségét is elvarázsolta, közös filmjük, a Focus – A látszat csal című alkotás forgatásának idején arra kérte Willt, hozza magát formába, hogy jól mutasson Margot mellett a filmvásznon.

Ugyan a páros mindvégig tagadta a viszonyt, azonban később újra összeboronálták őket, szemtanúk szerint pedig Margot a színész apartmanjánál is többször feltűnt. Mindez azért lehet igencsak kellemetlen, mert a színésznő szintén házas volt már akkor...

A pletykák és a házasságon kívüli kapcsolatok ellenére Will és Jada Pinkett Smith egyetértenek abban, hogy házasságuk nem hétköznapi, és annak ellenére, hogy mindig szeretnének ott lenni egymásnak, nem a monogámiában látják a boldogságuk kulcsát.

A kapcsolatunk nagy részében a monogámiát választottuk, de nem ez az egyetlen út a boldogsághoz. Bizalmat és szabadságot adtunk egymásnak, hogy mindketten megtalálhassuk a saját utunkat. A feltétel nélküli bizalom az, ami a legjobban leírja a szerelmünket

– vélekedett Will Smith, aki, úgy tűnik, történjen bármi, továbbra is kiáll felesége mellett.

(Borítókép: Will Smith és Jada Pinkett Smith 2022. február 27-én. Fotó: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)