Will Smith Oscar-jelölt filmje megjött az HBO GO-ra

Tavaly novemberben mutatták be a mozik a Richard királyt, és az olyan országokban, ahol az HBO Max már elérhető, az online videótárra is azonnal felkerült a produkció. Will Smith legújabb filmje csúnyán alulteljesített a pénztáraknál, eddig összesen 32,2 millió dollárt hozott be világszerte a Warner Brosnak, így deficites lett, hiszen a büdzséje ötvenmilliós volt. A szakma viszont jól fogadta az önéletrajzi alkotást, és a nézőknek is tetszett, a Samba TV adatai alapján Amerikában a streamingelők többsége együltő helyében végignézte a megható sportsztorit a hosszúnak számító 145 perces játékidő ellenére.

Ezen nem is csodálkozunk túlzottan, a Richard király az elmúlt évek egyik legjobb sportfilmje, Will Smith pedig lenyűgözően szellemült át a főszerepben. Az 53 éves közönségkedvenc egy Richard Williams nevű fickót játszik a produkcióban, aki azt veszi fejébe, hogy lányaiból sztárokat farag. A Richard királyban azt láthatjuk, hogy a két teniszcsillag, Serena és Venus Williams honnan indult, milyen megpróbáltatásokon ment keresztül és persze hogy az apjuk milyen kemény kézzel fogta őket kiskorukban.

Will Smith új filmjét hat Oscarra jelölték, a Legjobb film, a Legjobb eredeti forgatókönyv, a Legjobb eredeti dal, a Legjobb vágás kategóriában is versenyez. Az egyéni díjak között a Legjobb férfi főszereplők között kapott jelölést Will Smith, a Legjobb női mellékszereplő díjára pedig Aunjanue Ellis esélyes, aki a címszereplő nejét alakítja.

A mozikban már nem látható, de az HBO GO-n közzétették a Richard királyt, amely február 6-a óta szinkronnal és magyar felirattal is megtekinthető az online videótáron, és a március 8-án érkező HBO Max kínálatában ugyancsak ott lesz.

A hamarosan megszűnő HBO GO utolsó hónapja elég erősen alakul, már ami a filmpremiereket illeti. Február 1-je óta elérhető a streamingszolgáltatón Alfonso Cuarón 2013-as űrdrámája, a Gravitáció, a főszerepben Sandra Bullockkal és George Clooney-val. A díjakkal elárasztott sci-fi mellett jó szórakozást nyújthat az egész családnak a Nyúl Péter, a Rango és A leleményes Hugo is a régebbi címek közül, de a Whiplash című zenei drámát is csak ajánlani tudjuk a komolyabb darabok rajongóinak.

A héten, február 11-én kerül fel az HBO GO-ra az Eleven kór című 2021-es horrorfilm, James Wan legújabb alkotása, akinek a nevéhez többek között az Aquaman és a Halálos iramban 7. is fűződik. A történet főszereplője egy Madison (Annabelle Wallis) nevű nő, akinek brutális gyilkosságokról vannak látomásai. A helyzet akkor válik igazán pokolivá, amikor rájön, hogy az álmok valóban megtörtént eseményekről szólnak.

Andrew Garfield hálószövője a Pókember: Nincs hazaút című Marvel-film után megint célkeresztbe került, és sokan kezdték el követelni a visszatérését. Elképzelhető, hogy a színész főszereplésével készített, A csodálatos Pókember első és második része eddig valakinek kimaradt, az HBO azonban jól időzítve február 12-én az HBO GO-n mindkét filmet elérhetővé teszi. Érdemes bepótolni őket, mert Garfield és Emma Stone között valami elragadó kémia van mindkét felvonásban.

Végül, de nem utolsósorban muszáj megemlítenünk, mert sokan várták már, hogy a Maffiózók előzményfilmje, a The Many Saints of Newark mikor kaphat hazai premiert. A produkció A maffia szentjei címmel jön az HBO GO-ra február 20-án.