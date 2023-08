Váratlan vallomással állt elő Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger most egy egészen különleges vallomással hívta fel magára a figyelmet. Az osztrák származású amerikai színész, testépítő, üzletember és politikus elárulta, hogy diszlexiával küzd.

A híres filmsztár azt mondta, kijelenthetné, hogy mindenben fantasztikus, de akkor hazudna a rajongóinak.

Olvasási nehézségekkel küzdök. Az 1950-es évek Ausztriájában tabu volt tanulási zavarokról beszélni – így a legtöbbször, amikor arra kértek, hogy olvassak fel hangosan az osztályban, kínos helyzetbe kerültem, és vonalzóval vertek

– idézte fel egyik gyerekkori emlékét Arnold Schwarzenegger a kurier.at szerint. A híresség most már tudja, hogy diszlexiában szenved. Hozzátette, színészként mindig igyekezett elrejteni ezt a „gyengeséget”.

„Amikor egy filmre készülök, újra és újra elolvasom a forgatókönyvet, amíg minden sort be nem magoltam. Ez hónapokba is telhet” – vallotta be.

Arnold Schwarzenegger néhány hónapja jelentette be, hogy októberben új kötete jelenik meg Be Useful (Légy hasznos!) címmel. Az osztrák származású híresség a hangoskönyvéhez készült felvételeket otthon, nyugodt környezetben vette fel a saját tempójában.

„Olyan sokszor nekifutottam a szövegrészleteknek, hogy azt megszámolni sem tudom. Apró részekre bontottam a könyvet, mert tudtam, hogy a kis sikerekből nagy győzelmek lesznek, vagy ebben az esetben egy egész könyv” – mondta, hozzátéve: reméli, hogy ezzel másokat is inspirálhat.