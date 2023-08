Jobboldalt kell aludnia az ágyban a férfinak? Ha igen, miért nem?

A párban élők körében meglehetősen kevés a választási lehetőség, míg azok, akik egyedül élnek, bárhogyan variálhatják azt, hogy az ágyuk jobb vagy bal oldalán hajtják álomra a fejüket.

Az alapfelfogás szerint párok esetében a férfi a jobb, míg a nő az ágy bal oldalán alszik, ez azonban korántsem szentírás, és temérdek dolog befolyásolhatja azt, ki melyik oldalát preferálja inkább a fekvőalkalmatosságnak.

Az egyik legtöbbször hangoztatott ilyen ok például a klausztrofóbia, hiszen azok az emberek, akik nem érzik jól magukat zárt térben, valószínűleg nem az ágy fal melletti, vagy arra néző oldalán szeretnének feküdni. Ahogyan azt a nyári hónapokban extrán tapasztalhatjuk, a hőmérséklet-szabályozás is rendkívül fontos ahhoz, hogy nyugalmas éjszakánk legyen, így az is szempont lehet az oldalválasztás esetében, hogy a radiátorhoz, a légkondihoz, a ventilátorhoz közelebb eső részen vagy attól eltávolodva szeretnénk álomra hajtani a fejünket.

Mivel ágyról beszélünk, a fizikai kényelem is elengedhetetlen, egy késő esti étkezés azonban könnyedén meghosszabbíthatja az emésztést, ami az éjszakánkba is belerondíthat. A testünk bal oldalán való alvás mindezt kényelmesebbé teheti, amely az oldalválasztásnál is fontos szempont lehet. Akárcsak a szórakozás és a zajfaktor is, hiszen míg egyesek szeretnének a tévével szemben feküdni, mások attól inkább távolabb helyezkednének el, akárcsak a szomszédokkal közös faltól.

Nem szeretjük váltogatni az oldalt

Legyen bármi is a személyes heppünk, az oldalt, amelyet egyszer kiválasztottunk, nem szívesen hagyjuk el. Emiatt nem is meglepő, hogy sokszor hallani, hogy valaki az ágy rossz oldalán ébredt fel, ami egyben arra is utal, hogy ébredéskor rossz hangulatban volt.

Nem véletlen, hogy emiatt ennyire ragaszkodunk a megszokott oldalhoz, hiszen bármilyen változás megzavarhatja az alvást. Lehet, hogy az egyik oldal melegebb, hidegebb, zajosabb vagy halkabb, fényesebb, sötétebb – egy biztos, ezek mind-mind rombolhatják a nyugalmunk. A rutin az alváshigiénia része, amely pszichológiai segítség a mély és pihentető alvásban.

Ezt pedig akár a biológiai nemünk is befolyásolhatja.

A nők ugyanis állítólag sokkal erősebbnek érzik magukat attól, hogy az ágy melyik oldalán alszanak, emiatt igényt tartanak a bal felére.

Az ausztrál Koala matracgyártó cég által végzett tanulmány szerint a megkérdezett nők több mint fele ragaszkodott ahhoz, hogy az ágy bal oldalán aludjon, sőt, húszból mindössze egy nem adott határozott választ arra, hogy a bal vagy jobb oldalon aludna-e szívesebben – írja a Sleep Bubble. Ugyan ez szobánként változó lehet, a nők ezt az oldalt tartják biztonságosabbnak, hiszen a legtöbb épületben régen megszokásból gyakran az ágy ezen oldala volt távolabb az ajtótól – azaz az esetleges veszélyforrás helyétől.

Abból kiindulva, hogy a nők szívesebben alszanak az ágy bal oldalán, logikusnak tartanánk, hogy a kapcsolatban élő férfiak, akik osztoznak egy ágyon, a jobb oldalt választják. A Koala felmérése szerint ez pedig így is van, 7 férfiból mindössze 1 nem preferálja az ágy ezen oldalát. A legtöbb esetben így tehát

a férfiak természetesen az ágy jobb oldalára húzódnak, hogy partnerüknek a lehető legjobb éjszakai alvást biztosítsák.

Ez különösen igaz a jobbkezes férfiakra, míg a balkezesek ugyanakkora arányban választják a bal oldalt is.

Mindkét oldal mellett szólnak érvek

De most akkor a bal vagy a jobb oldalán aludjunk az ágynak? Egy másik tanulmány, amelyet a Premier Inn brit szállodalánc készített, azt állítja:

azok, akik az ágy bal oldalán alszanak, jobb hangulatban ébrednek, mint a jobb oldalon fekvők.

Ráadásul akik az ágy bal oldalát preferálják, jobban élvezik a munkájukat (a megkérdezett 3000 ember közül a bal oldalon alvók 31 százaléka állította, hogy szereti a munkáját), és reggel 15 perccel korábban jobb kedvre derülnek, mint az ágy másik oldalát választók. Ezekre az emberekre a tanulmány szerint emellett jellemző a lineáris és szekvenciális problémamegoldás, a matematikához és a természettudományokhoz való vonzalom és a racionalista gondolkodás.

Nem kell azonban kétségbeesnie akkor sem, ha a jobb oldalon szeret inkább aludni. Még akkor sem, ha a Premier Inn tanulmánya szerint azok, akik az ágy jobb oldalán alszanak, morcosabban ébrednek, és sokkal kevésbé várják a munkát ébredés után, mint a baloldalt foglalók. (A résztvevők mindössze 18 százaléka állította, hogy élvezi a munkáját, 10 százalék pedig kifejezetten utálta azt.)

A negatívumok ellenére ezek az emberek a kutatók szerint kreatívabbak, és jellemző rájuk a művészi látásmód, jó megérzéseik vannak, sokkal magasabb az érzelmi intelligenciájuk, és nagyban támaszkodnak a nem verbális jelzésekre.

(Borítókép: Tetra Images / Getty Images Hungary)