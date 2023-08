Igazi kincsekre bukkanhat a balatoni kertmozikban

Aki ismeri a balatoni kertmozik világát, tudja, hogy milyen nagy élmény egy-egy nyár esti szabadtéri filmezés. Az üzemeltetők mindent megtesznek azért, hogy még ennél is többet adjanak a vendégeknek, nem véletlen, hogy a Best of Balaton jelöltjei közé kettő kertmozi is bekerült.

Idén változtak a magyar tenger legszerethetőbb helyeit és arcait felvonultató Best of Balaton szabályai, ezúttal ugyanis a közönség ajánlhatott bárkit és bármit, a kurátorok pedig ebből meríthettek. Egy hónap alatt közel ezer ajánlás érkezett, a Best of Balaton kurátori csapata ebből választott ki huszonkettőt. Köztük két kertmozit, amelyek nem csak arról gondoskodnak, hogy nyáron se maradjunk nagyvásznas filmélmény nélkül.

Nem marad kulturális élmény nélkül az, aki a Zamárdi Kertmozi felé veszi az irányt. A négyszáz férőhelyes kertmozi több mint 30 éve nyújt kikapcsolódási helyszínt mindenki számára.

Ha kell moziként üzemel, de néha a színpadot átadják egy-egy társulatnak, hogy ők szórakoztassák a közönséget. Az üzemeltetők változatos programokkal készültek a nyárra kicsik és nagyok számára egyaránt. Színházi és gyerekeknek szóló előadások, komoly- és könnyűzenei koncertek, valamint stand up előadások várják az érdeklődőket.

Ha már kézbe vettük a popcornt és a kólát a szélesvásznon nézhetjük meg a mostanában megjelent filmeket és sok magyar klasszikust is.

Best of Balaton 2023 | Kertmozik | Zamárdi Kertmozi

Kisebb, de annál hangulatosabb mozi várja az északi parton a filmek szerelmeseit. Balatonudvari határában a Mozi utcában található a Fövenyes Kertmozi.

A kínálatban napjaink legmenőbb filmjeit nézhetik meg az érdeklődök egyenesen a strand szomszédságában. A kétszáz fős kertmoziba, ha szeretnénk akkor saját széket, sőt még babzsákot is bevihetünk a kis kedvenceink mellett.

Zamárdihoz hasonlóan itt is várják a kicsiket külön programokkal, a délelőtti órákban ismert zenészek tartanak gyerekkoncertet vagy bábelőadással kápráztatják el őket.

Best of Balaton 2023 | Kertmozik | Fövenyes Kertmozi

A MOL Nagyon Balaton csapata 2021-ben indította el a Best of Balaton programot, amely keretében minden évben azokra a helyekre, ügyekre, témákra, arcokra hívják fel a figyelmet, amelyek és akik miatt ennyire szerethető hely a Balaton.

A Best of Balaton idei listáján szereplőkkel augusztus 26-án este a Balaton Ünnepén, a STRAND Fesztiválon találkozhatunk, ahol a MOL, az MBH Bank és az Index is különdíjakat ad át.