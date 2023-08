Az RTL Magyarország szerda délelőtt egy sajtótájékoztató keretében jelentette be, milyen műsorokkal készülnek az őszi szezonra. Érkezik többek között A mi kis falunk új évada, illetve visszatért a képernyőre a Sztárbox és a The Real Housewives of Budapest.

Augusztus 30-án tartotta az őszi szezon előtti sajtótájékoztatóját az RTL Magyarország a 3. kerületben a Winehub aulájában, amelyen a vezetőség mellett a csatorna ismert arcai is részt vettek. Ahogy az RTL Magyarország programigazgató vezérigazgató-helyettese, Kolosi Péter elmondta, a már bejelentett műsorok mellett új formátumokkal is készülnek az őszre. A Konyhafőnök tizedik évada már múlt hétfő óta látható az RTL-en, és mint ismert, a csatornára idén az X-Faktor helyett a The Voice fog érkezni. Az eseményen elsőként a műsor arcait, Curtist, Manuelt, Trokán Nórát és Miklósa Erikát, illetve a műsorvezetőt, Istenes Bencét szólították a színpadra.

Kaptunk egy kis ízelítőt a Gyertek át című műsor új évadából, ami Sebestyén Balázs vezetésével jelentkezik szombat esténként a The Voice után. Szeptember 3-án visszatér a Cápák között két új cápával, dr. Varga Eszterrel és Orbók Ilonával. Újra találkozhatnak a nézők a Survivorrel, amelyben civilek küzdenek meg egymással, és amelyet ezúttal a Fülöp-szigeteken forgattak. A műsorban – amit Varga Miklós, azaz Joe vezet – három törzs, három generáció harcának lehetünk majd szemtanúi, és a küzdelem olyan valóságosra sikerült, hogy a játékosoknak még egy tájfunt is túl kellett élniük.

Sebestyén Balázs és Kabát Péter duójával ősszel ismét érkezik a Nyerő Páros, amelynek négy versenyző párját be is mutatták a nyolc közül:

Curtis és párja, Judy,

Varga Miklós (Joe) és párja, Csenge,

Voksán Virág és párja, Laci,

Vastag Csaba és párja, Evelin.

Aki kedveli a vidéki realityműsorokat, örülni fog, mivel a Házasodna a gazda idén ősszel visszatér Nádai Anikóval.

Az egyik legnagyobb újdonság a The Traitors – Gyilkosság a kastélyban című reality kalandjáték érkezése, amelyben celebek mérkőznek meg egymással, ám azt csak a forgatáson tudják meg, kikkel játszanak együtt. A műsort Árpa Attila vezeti majd. A nemzetközi szinten már nagy sikert elért Lego Masters is még idén ősszel képernyőre kerül, amelynek versenyzői remekműveket alkotnak majd meg legóból. A műsort Puskás-Dallos Péter vezeti. Érkezik A város királynői, The Real Housewives of Budapest című műsor, amiben több, a fővárosban élő, tehetős, kissé megosztó hölgy fényűző életébe engednek betekintést.

Emellett az RTL+ streamingplatformon jelenik meg egy régóta ismert formátum, az Éden Hotel újabb évada, amit a tévében is adni fognak. A stratégiai reality Mexikóban forgott, a műsor házigazdája Miller Dávid lesz. A streamingfelületen debütál még a Valami Amerika filmek alapján készült sorozat, illetve az anyacsatornán új részekkel jön A mi kis falunk. Nagy visszatérő a Sztárbox, amelyet Csobot Adél, Héder Barna és Szujó Zoltán vezet, a szakmai vezető pedig Kovács Istvánt választották. A műsor női könnyűsúly versenyzői Berki Mazsi, Dobos Evelin, Janicsák Veca, Járai Kíra, Megyeri Csilla, Nyári Dia, Sáfrány Emese és Szabados Ági lesznek.

14 Sebestyén Balázs és Kabát Péter Galéria: Nagy bejelentéseket tett az RTL (Fotó: Kaszás Tamás / Index)

A férfi versenyzők azonban két súlycsoportban mérkőznek meg, középsúlyban Frohner Fecó, ifj. Schobert Norbert, Istenes Bence, Józan László, Kabát Péter, Kállay-Saunders András, Molnár Áron és Rácz Jenő, míg nehézsúlyban Árpa Attila, Curtis, Dobrády Ákos, KKevin, Szegedi Fecsó, Pintér Tibor, Brasch Bence és Nagy Ervin lesz ott a ringben. Az előbbiek mellett egy új formátum, a Kanapéhuszárok is érkezik a képernyőre, ami arról fog szólni, hogyan néznek a nézők tévét.

(Borítókép: Kolosi Péter. Fotó: Kaszás Tamás / Index)