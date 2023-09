Elon Musk a gyerekéről: Kommunista lett belőle, azt hiszi, aki gazdag, az gonosz

Szeptember 11-én jelenik meg Elon Musk önéletrajzi könyve Walter Isaacson szerző által. A kötet egyes részletei már napvilágot láttak, közük azok a sorok, amelyekben a Tesla-vezér az egyik gyermekétől, a jelenleg 19 éves Vivian Jenna Wilsontól való elhidegüléséről számolt be, aki Justine Wilson kanadai írónővel kötött, nyolc éven át tartó házasságából született. Mint ismert, Musknak összesen kilenc gyermeke van, köztük öt Wilsontól, kettő az énekesnő Grimestól és további kettő a Neuralink ügyvezetőjétől, Shivon Zilis-tól.

Vivian Jenna Wilson 2022 nyarán azzal került be a hírekbe, hogy transzneműnek vallotta magát, így nemét nőre változtatta, illetve női nevet vett fel. Sőt, a nyilvánosságra került bírósági dokumentumok szerint azt állította, semmilyen módon nem szeretne többé rokoni kapcsolatban állni édesapjával, ám hogy őt miként érintették ezen nyilatkozatok, arról a közeljövőben megjelenő kötetből szerezhetünk tudomást.

Ahogy a könyvben olvasható, Musk gyermekétől való eltávolodása elsőszülött fiának, Nevadának az elvesztésénél is jobban fájt neki – aki tízhetes korában a bölcsőhalál áldozatává vált. A kötet szerint az üzletember jól fogadta, hogy Xavier Alexander Musk a jövőben transzneműként, Vivian Jenna Wilson néven szeretné tovább élni az életét, ám a dolgok akkor fordultak egyre rosszabbra, amikor gyermeke szélsőséges marxista nézeteket kezdett vallani, és kinyilvánította azon szándékát, hogy minden kapcsolatot szeretne megszakítani vele.

A szocializmuson túllépve kommunista lett belőle, és azt hiszi, aki gazdag, az gonosz

– jelentette ki Musk a szerzőnek, kiemelve, részben a Crossroads magániskolát hibáztatja emiatt, ahol az éves tandíj akár 50 ezer dollárba is kerülhet.

Bár Musk már a korábbiakban is a woke ideológiát hirdető iskolákat tette felelőssé gyermekétől való elhidegülése miatt, most először nevezte meg bűnbakként a Crossroads School for Arts & Sciences iskolát. Az 1971-ben alapított intézményben javarészt hollywoodi sztárok tanultak, köztük Zooey Deschanel, Jonah Hill, Kate Hudson és Gwyneth Paltrow, illetve szintén ide jártak korábban LeBron James fiai, Bronny és Bryce.

Emellett a szerző szerint részben Vivian Jenna Wilson okolható a milliárdos woke ideológia iránt érzett folyamatos megszállottságáért is, amely Musk álláspontja alapján fenyegetést jelent az emberi civilizációra nézve.

Ha nem állítják le woke elme vírusát, ami alapvetően is tudomány- és emberellenes, a civilizáció soha nem jut el több bolygóra

– mondta az üzletember az írónak.