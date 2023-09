Elképesztő összegért kelhet el Carrie Bradshaw ikonikus, madaras fejdísze

A film és a sorozat egyik legikonikusabb darabja volt, hamarosan pedig akár valakinek az otthonát díszítheti a Szex és New York-ban Sarah Jessica Parker által alakított Carrie Bradshaw madaras fejdísze, amelyet a Sotheby's aukcióján szeptember 14-ig bárki megvásárolhat. Már ha van annyi pénze...

A Szex és New York-filmek, és a sorozat kedvelőinek minden bizonnyal nem kell különösebben bemutatni Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York és Miranda Hobbes kalandjait – az alkotások ikonikus jeleneteiről, öltözékeiről és fordulópontjairól pedig talán már az is hallott, aki nincs igazán oda a leginkább női közönséget bevonzó, csajos filmekért.

Ilyen emlékezetes pillanat az is, amikor a csak Mr. Big néven emlegetett, Chris Noth által alakított John James Preston és a sorozat főhőse, Carrie Bradshaw – azaz Sarah Jessica Parker – esküvőre készül, amelyre az ekkorra már sikeres nő egy igazán extravagáns, dizájner ruhát választ magának, amihez egy meglehetősen abszurd, halott madárral díszített fejdísz is dukál.

Ugyan az esküvő végül meghiúsul, a fejdísz azonban így is mindenkinek az agyába égett, olyannyira, hogy a 2008-as film után, az azt követő történéseket bemutató, 2021-ben debütált És egyszer csak... című sorozatban egy MET-gálás epizód erejéig a producerek újra Bradshaw-ra adták a Vivienne Westwood által tervezett menyasszonyi ruhakölteményt és a madaras fejdíszt.

Ehhez mérten az sem lenne meglepő, ha valóban szó szerint özönlenének a vevők a Sotheby's aukciósház egyik legújabb árverésére, ugyanis bejelentették, hogy

kalapács alá kerül az említett fejdísz, amely eddig egy magángyűjtő tulajdonában volt.

Az 1800-as években tervezett fejfedőt az azt díszítő, veszélyeztetett paradicsommadár megmaradt részeivel együtt a Sotheby's a Fashion Icons online értékesítésének részeként bocsátja árverésre, augusztus 31. és szeptember 14. között.

A Sotheby's weboldalának becslése szerint

a fejdísz körülbelül 40-70 ezer dollárt (13,9-24,4 millió forintot) érhet.

Az igazán elvetemült gyűjtőknek ez az ár azonban még ha ennek a többszörösére is duzzad, akkor sem okozna komolyabb problémát, főleg annak tudatában, hogy a fejdíszért nem csak Carrie Bradshaw karaktere, hanem az azt megtestesítő színésznő, Sarah Jessica Parker is rajong.

Amikor megláttam a madarat, azonnal arra gondoltam, hogy ez egy elképesztő darab. Ami igazán megfogott benne, az a színe, amit élőben meghatározni sem lehet pontosan, hogy milyen. A ruhás csapat tagja is megszállottan szerették volna rám adni ezt, azonban sosem gondolták volna, hogy végül a showrunner Michael Patrick King is jóváhagyja azt. Emiatt én minden kérdés nélkül már a fejemen ezzel érkeztem meg a forgatásra, és bár eleinte nagyon ellene volt, végül sikerült meggyőzni

– nyilatkozta korábban a Vogue-nak Parker.

Diana piros pulóvere és Kate Winslet zöld dressze is kalapács alatt

Mivel a Sotheby's Fashion Icons árverése a legbefolyásosabb emberektől, tervezőktől és kulturális pillanatokból származó divatdarabok rendkívüli válogatása, így az sem meglepő, hogy a különleges fejdísz mellett például Barack Obama feleségének egy ruhadarabja, és Diana hercegné különc pulóvere is helyet kapott.

Sőt nem csak helyet kapott, az egész tematikának

a piros gyapjúpulóver, temérdek fehér-, és egy fekete báránnyal díszítve az egész tematika központi darabja.

A brit hercegnén 1981 júniusában látták először nyilvánosan a piros pulóvert, amely Sally Muir és Joanna Osborne egyik első tervei közé tartozik az 1979-ben alapított Warm and Wonderful márka tulajdonosaiként.

Igen ám, de mindössze négy héttel ezt követően a divattervezők levelet kaptak a Buckingham-palotától, amelyben udvariasan elmagyarázták, hogy Diana megrongálta hőn szeretett pulóverét, így arra kéri őket, hogy javítsák meg, vagy cseréljék ki a darabot. Mivel mégis csak egy királynéről volt szó, a páros végül a csere mellett döntött, és a szétszakad ujjú darab helyett egy teljesen újat küldtek vissza.

A kicserélt pulóver egészen 2023 márciusáig feledésbe merült, amikor is Joanna Osborne a padlásán kutakodva, egy dobozban megtalálta az elszakadt darabot, melynek értékét az aukciósház 50-80 ezer dollárra becsüli.

A most kalapács alá kerülő darabok között többek között Diana egy másik ruhája, Madonna és Michelle Obama egy-egy dressze, és több Hermés-táska is megtalálható – sőt a listán van Kate Winslet ikonikus zöld estélyije is,

amelyben 1998-ban megjelent az Oscar-gálán, miután jelölték a Titanicban nyújtott alakításáért a legjobb női főszereplő kategóriában.

Első nagy vörös szőnyegére egy egyedi Givenchy ruhában és a hozzá illő boleroban érkezett, amelyet Alexander McQueen tervezett. A zöld selyemből készült együttes arany kézi hímzéssel és kristálygyöngyökkel díszített, fűzfaágakat és szitakötőt ábrázol. A színésznő ruháját, a haját és a kiegészítőket a film cselekményének korabeli gardróbja ihlette, amelyet Deborah Scott keltett életre, aki 1998-ban elnyerte a legjobb jelmeztervezésért járó Oscar-díjat.

Érdekesség, hogy Alexander McQueent 1996-ban nevezték ki a Givenchy vezető tervezőjének, akinek debütáló kollekcióját 1997 tavaszán mutatták be a párizsi divathéten. A színésznő által viselt darab is az első munkái közé tartozott, így a most becsült 30-60 ezer dolláros (10,4-20,9 millió forintos) ár sem annyira elrugaszkodott.