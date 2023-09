Fischer Gábor: Az elmúlt 25 év legizgalmasabb őszi csatája várható

Küzdelmes időszakra készül a TV2 Csoport programigazgatója, a szórakoztatóműsorok dömpingjében szerinte szoros versenyre kell számítani a két legnagyobb kereskedelmi televízió között ősszel. Mindemellett Fischer Gábor bizakodó, és nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a szombat estéken hagyományosan erős RTL-től ezúttal azon a napon is átvegyék a vezetést. A szakemberrel a csatorna kedd esti sajtótájékoztatója után beszélgettünk, amikor bejelentették a Dancing with the Stars negyedik évadának szereplőit.

Egy héttel az RTL szezonnyitó sajtótájékoztatója után kedd este a TV2 is bejelentésekkel érkezett. A Budapesten állomásozó Stopper rendezvényhajón tartott eseményen a csatorna az október 14-én induló Dancing with the Stars című műsor negyedik évadának szereplőit leplezte le, amelyről ebben a cikkben írtunk részletesen.

A bejelentések után váltottunk néhány szót a TV2 Csoport programigazgatójával. Kérdésünkre Fischer Gáborral többek között elmondta,

hogyan készülnek az őszi szezonra;

mennyire érzi erősnek a versenyt a konkurenciával szemben;

lát-e esélyt rá, hogy az RTL szombat esti show-műsorát legyőzzék;

és mit gondol Krausz Gábor és Eszenyi Enikő szerepeltetéséről.

A múlt héten tett bejelentéseik alapján úgy tűnik, az RTL rendesen felkészült az őszi szezonra. Ön hogy látja, mekkora lesz a verseny?

Hogy egy sporthasonlattal éljek, mi is bemelegítettünk, és készen állunk a versenyre. Szerintem a kereskedelmi televíziózás elmúlt huszonöt évének legizgalmasabb őszi csatája várható. Részünkről benne lesz minden tudás, tapasztalat és motiváció ahhoz, hogy az az előny, amit tavaly megszereztünk, és idén éves átlagban eddig megtartottunk, az továbbra is nálunk maradjon. Komolyra fordítva a szót,

küzdelmes időszak lesz.

Nyilván mindenki bizakodik, hogy ő lesz az első, amire racionálisan szerintem mindkét csatornának meg is van az esélye. Hogy végül ki nyeri meg az őszi szezont, azt december 31-én lehet majd biztosan látni, hiszen mi is és a versenytársunk is erős műsorokkal készülünk. Szerintem nagyon sokat fog számítani, hogy melyik műsor hova kerül, illetve mi megy ellene a másik oldalon, és nyilván a tartalom is döntő fontosságú. Lesznek olyan időszakok, amikor mi leszünk jobbak, és olyanok is lehetnek, amikor a versenytársunk. De a cél az, hogy nyerjünk, és erre én most reális esélyt látok. Mindenképp izgalmas lesz – az újságíróknak is, mert lehet, hogy lesznek műsorváltozások....

Ahogy most szombaton, amikor bekerül az egyébként vasárnap estére időzített Sztárban Sztár leszek! a The Voice idősávjába is.

Ez nem műsorváltozás, eredetileg is így terveztük, már a kiadott műsorrendben is így szerepelt. Egyébként ez nem az egyetlen újdonság, amire ebben az évadban számítani lehet. Annyit most itt elárulhatok az Index olvasóinak, hogy idén a Sztárban Sztár leszek! hosszabb lesz, mint valaha, így szükség van a duplázásra. A műsorváltozásokról csak annyit, hogy egy részükkel eleve tervezünk, itt is lesz még, amit hamarosan a nézők is megtudnak. Úgy gondolom, jól indult az ősz. A Sztárban Sztár leszek!-et nagyságrendekkel többen választották, mint a The Voice-ot. Nyilvánvalóan nem ugyanazon a napon kerültek képernyőre, viszont mi a fair play hívei vagyunk, ezért szombaton este megküzd a két műsor egymással.

A The Voice-ot egyébként mennyire tartja nagy vetélytársnak? Mert ugye október közepétől a Dancing with the Stars kerül majd szembe vele, ami az X-Faktort korábban nem tudta legyűrni.

Az RTL tradicionálisan erős a show-műsoraival szombaton. Mi négy évvel ezelőtt elkezdtünk egy építkezést szombaton is, amiben segített, hogy 2020-ban a Covid miatt kimaradt az X-Faktor, a piaci űrben ugyanis meg tudtuk teremteni a Dancing with the Stars brandet, amit évről évre fejlesztünk. A The Voice világszerte nagyon sikeres formátum, Magyarországon sem volt egyébként annyira rossz, mint ahogy az emberek emlékeznek rá – a blind auditionök, amiket most láthatunk az RTL-en, kifejezetten jól is mentek.

Szoros küzdelem lesz, de nagyon bízom benne, hogy a Sztárban Sztár leszek! a Dancing with the Stars indulásáig sokat tud faragni a The Voice iránti érdeklődésből.

Nem véletlen tettük múlt héten a Szerencsekerék VIP-t sem szombat estére, ami a teljes lakosságot alapul véve nagyon nagy tömegeket ért el, sőt, nyerte az idősávját. A The Voice esetében jelenleg azt láttuk, hogy bár a fiatalabb korcsoportokban is jó eredményt hozott a műsor, az X-Faktorhoz képest nem volt kiugró. Mi pedig az idősebb nézőkben picit erősítettünk. A Dancing with the Stars is eleve az idősebb nézők körében népszerű, úgyhogy egy nagy stratégiai játszmát várok, aminek a vége igazából bármi lehet. Nyilván a papírforma a The Voice-nak kedvez, annak ellenére, hogy az indulás nem volt túl jó. Keményen kell dolgoznunk, hogy legyen esélyünk, mert ha sikerülne megszerezni a szombatokat, az egy fontos eredmény és hosszú távú mérföldkő lenne. A hétköznapok kiegyensúlyozottak, viszont ha nagyon elbuksz egy napot, nem tudsz nyerni heti átlagot. Ha racionálisan nézzük, a Sztárban Sztár leszek! erős lesz vasárnap, de a szombati eredmények is fontosak. Úgyhogy mi nagyon készülünk.

Tény, hogy a Dancing with the Stars nagyon sokat erősödött az indulása óta, viszont ha jól tudom, most egy másik gárda készíti a műsort.

Így van, most az a kreatív csapat csinálja, amelyik az elmúlt években Katona Andor vezetésével az Ázsia Expresszt és a Farm VIP-t is készítette. Nyilván több alkotóval dolgoznak ilyenkor, és mi is aktívan belefolytunk a munkálatokba Ökrös Gergely gyártási és kreatív igazgatóval. Több Dancing-produkciót megnéztünk Európában – például az angolt, a németet és a franciát –, és gyakorlatilag minden olyan tudást, amit ezáltal szereztünk, megpróbáljuk beleönteni. Egyébként nemcsak a színvilágában, hanem a műsor szerkesztésében is jövőbe mutató, és sokkal érdekesebb adásokat láthatnak majd a nézők – kevesebbet fogunk beszélni, nem fogjuk ötször átrágni a történteket, úgyhogy minden szempontból izgalmas lesz. Elkezdtünk fiatalítani is, hiszen Marics Péterrel és T. Dannyvel, akik tömegeket mozgatnak meg a koncertjeiken, nagyot nyitunk a fiatal korosztály felé. Az utolsó pillanatokban ráadásul Krausz Gábor is csatlakozott a mezőnyhöz.

Krausz Gábor magánéleti problémája nem okozhat gondot? Úgy értem, nemrég jelentette be, hogy külön utakon folytatják Tóth Gabival, aki szintén a TV2 egyik arca, így van rá esély, hogy összefussanak a színfalak mögött.

Nem ismerem a magánéletük részleteit, de a Séfek Séfét már leforgattuk. Krausz Gábor szombatonként fog dolgozni járni, Tóth Gabi pedig vasárnaponként, így ennek kicsi az esélye.

A másik nagy meglepetés Eszenyi Enikő szerepeltetése, aki elég botrányos körülmények között távozott a Vígszínház éléről, és ugyan azóta ismét elkezdett kisebb színdarabokon dolgozni, képernyőn – a konkurencia Álarcos énekes című műsorán kívül – nem lehetett látni. Nem érzik veszélyes terepnek egy ilyen viharos ügy után az egyik legnépszerűbb műsoruk szereplői közé helyezni őt?

Én azt gondolom, hogy a Dancing with Stars egy nagyon szerethető formátum – az elmúlt években nagyon sokféle ismert embernek adott lehetőséget arra, hogy elmondja, megmutassa mi van benne, mit képvisel – egyfajta kitárulkozásra ad lehetőséget legpozitívabb értelemben. Ahogy a sajtótájékoztatón is láttuk a reakciókat, szerintem valójában pozitív meglepetésként, egy erősségként élte meg a közönség Eszenyi Enikő csatlakozását. Nagyon érdekes páros lesznek Hegyes Bercivel, aki eddig egészen más típusú karakterekkel bizonyított – én Bercinek is azt mondtam, hogy ez neki is egy kihívás lesz majd. Szerintem a párosuk üde színfolt lehet ebben a műsorban – izgalommal várom, hogyan szerepelnek a színpadon.

Szinte már hagyomány, hogy egy szappanoperasztár is felbukkan a produkcióban. Most is várható hasonló?

Rengeteg titok van még, nem lőhetünk le mindent – és nem csak a Dancing with the Starsban. Nagyon sok olyan műsor készül, amelyek közül több már az utómunkája közepén vagy a végső stádiumában jár. Én már láttam a Bachelor - A Nagy Ő-ből is egy epizódot, szerintem elképesztő lesz, ami képernyőre kerül majd, de ígéretes a többi műsorunk is, mint a Farm VIP, a Házasság első látásra vagy a Super TV2-n néhány nap múlva induló Power of Love – a szerelem ereje. Az biztos, hogy bőven lesz mit nézni, és hát, ami számunkra a legnagyobb kihívás, hogy bár folyamatosan azzal foglalkozunk, mi kerül az adott héten, illetve a következő időszakban képernyőre, már gőzerővel dolgozunk a 2024-es év tavaszi szezonján. Nagyon izgalmas egyszerre a jelenben és a jövőben élni, bízom benne, hogy karácsonykor úgy megyünk haza, hogy megőriztük a piacvezető pozíciónkat, mindenki számára egyértelműen és megkérdőjelezhetetlenül.

