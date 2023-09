Újabb műsorváltozással támad a TV2, Liptai Claudia is visszatér

Szombaton és vasárnap este is új részekkel jön a Sztárban Sztár leszek!, a TV2 azonban egy újabb csavarral igyekszik előnyt szerezni a versenyben, amelynek legnagyobb tétje per pillanat a szombat esti főműsoridő nézettsége.

Múlt hétvégén elindult a TV2 egyik legnépszerűbb műsora, negyedik szériájával startolt vasárnap este a Sztárban Sztár leszek!, szombaton este pedig az RTL-en is kezdetét vette a The Voice. A The Voice-t a teljes lakosságból 560 ezren követték figyelemmel, míg a Sztárban Sztár leszek!-re a TV2 tájékoztatása szerint 890 ezren voltak kíváncsiak. Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója egy korábbi interjúban a hétvégi eredményeket értékelve az Indexnek úgy fogalmazott:

A Sztárban Sztár leszek!-et nagyságrendekkel többen választották, mint a The Voice-ot. Nyilvánvalóan nem ugyanazon a napon kerültek képernyőre, viszont mi a fair play hívei vagyunk, ezért szombaton este megküzd a két műsor egymással.

Az már korábban kiderült, hogy a Sztárban Sztár leszek! a következő hétvégén szombaton és vasárnap is képernyőre kerül, de akkor még úgy volt, hogy a The Voice egyórás előnnyel indul majd szombaton. Úgy tűnik azonban, hogy a TV2 semmit nem akar a véletlenre bízni, ezért újabb műsorváltozást jelentett be a csatorna.

így Az előzetesen kiadott időponttól eltérően szeptember 9-én este már 19.30-kor elindul a Sztárban sztár leszek! újabb válogató adása,

majd rögtön ezután, 21.50-kor jön a Szerencsekerék VIP újabb epizódja, amelyben Kasza Tibi ezúttal a műsor korábbi arcait, Pataky Györgyit, Klausmann Viktort és Gajdos Tamást teszi próbára.

Vasárnap 18.55-kor folytatódik a Sztárban Sztár leszek!, utána 21 órától pedig elkezdődik a TV2 Mutasd a hangod! című vadonatúj zenés műsora, amelyben Papp Szabi, Hargitai Bea és Rákóczi Feri mellett ott lesz Liptai Claudia is, az adásgyőztes pedig Caramellel fog duettezni.

Hogy vajon a Sztárban Sztár leszek! vagy a The Voice válogatóját választják-e majd többen szombaton, egyelőre kérdéses.

(Borítókép: TV2)