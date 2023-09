Milliók ütik a markát annak, aki kitalálja, ki énekel jól

A TV2 egyik új dobása, a Mutasd a hangod! egy dél-koreai show-n, az I Can See Your Voice-on alapszik, ami még 2015-ben került fel a műsorpalettára Dél-Koreában. A formátum azóta több országban is nagy siker lett, köztük 2020-ban Németországban, ahol eddig három évad készült belőle – a legutóbbi tavaly ért véget. Vasárnap, szeptember 10-én a Sztárban sztár leszek! tehetségkutatót követően már a magyar változatot is láthatják a tévénézők 21 órától, Mutasd a hangod! címmel. A műsor forgatási napjainak egyikén az Index is ott lehetett, így első kézből tapasztalhattuk meg a játék nyújtotta légkör izgalmát, ahogy azon is elméláztunk, a hazánkban egyébként valóban egyedülálló formátum vajon beváltja-e majd a hozzá fűzött reményeket.

Jó éneklés vagy kornyikálás?

A hazai viszonylatban vadonatújnak számító show-val kapcsolatban a műsort gyártó IKO kreatívigazgatóját, Kirády Attilát kérdeztük, aki arról számolt be az Indexnek, hogy alapjaiban ők is megtartották az eredeti formátumot. Mint kifejtette, a Stohl András által vezetett műsorban civil versenyzőknek kell megtippelniük, hogy a színpadon lévő hat, szintén civil karakter közül, akinek csak a foglalkozását tudni, vajon ki jó énekes, és ki nem. A döntésben három segítő támogatja őket hétről hétre, Hargitai Bea, Papp Szabi és Rákóczi Feri, illetve melléjük érkezik minden adásban egy sztárvendég és egy ismert énekes.

A formátum arról szól, hogy a szereplők playbackelnek, tehát tátognak egy előre felvett dalra, amit vagy valójában ők énekelnek – ha jó énekesek –, vagy valaki más, akinek a hangja hasonlít a sajátjukéra. Miután eléneklik a dalt, az előadásmódból, a mozgásból és egyéb apróbb jelekből meg kell próbálni kitalálni a játékosnak, hogy valójában a saját hangján énekelt-e az énekes, vagy pedig nem, ebben segíti őket a sztárzsűri

– mondta Kirády Attila.

A szakember kiemelte, a játékosnak azt kell megtippelnie, ki az, aki nem tud énekelni, és ha ezt jól csinálja, 500 ezer forintot nyer, ám jól kell sakkoznia a karakterekkel, mivel a legvégén annak kell maradnia a színpadon, aki biztosan tud énekelni – ha ezt a játékos eltalálja, a fődíj ötmillió forint.

Az egy plusz izgalmi faktor, hogy az utolsó énekes mindenképp egy duettet fog énekelni a sztárénekessel, és mivel nem tudjuk, hogy ő valójában tud-e énekelni, vagy sem, ez is egy humorforrás lehet. Ha jól tud énekelni, akkor egy elképesztően jó duettet hallhatunk, ha pedig nagyon rosszul, akkor egy vicces, szórakoztató befejezése lesz a műsornak

– tette hozzá.

A kreatívigazgató elmondása szerint a műsor érdekességét az adja, hogy a nézők együtt izgulhatnak a sztársegítőkkel és a műsorvezetővel, mivel senki sem tudja, hogy a karakterek közül ki jó énekes – ebből adódóan pedig folyamatosan feszültség van a stúdióban. Mint megjegyezte, egyelőre néhány adásból álló limitált széria készült a műsorból, és az csak a jövő zenéje, számítani lehet-e majd a folytatásra.

Megtippelhetetlen, ki jó énekes

A műsor forgatásán az Index is igyekezett megtippelni, hogy a felsorakoztatott karakterek közül ki az, aki biztosan nincs otthon a zenei világban, és hamar rájöttünk, hogy a játékosoknak iszonyatosan nehéz dolguk van, hiszen alig vannak támpontjaik. Hogy mennyire nehéz pusztán az előadásmód és egy adott foglalkozás alapján megtippelni, rendelkezik-e a szereplő jó hanggal, arról a Mutasd a hangod! egyik állandó segítőjét, Hargitai Beát kérdeztük.

Ahogy a modell kifejtette az Indexnek, szereti a hasonló játékokat, és nagyon jól érezte magát a forgatások alatt. Mint mondta, a műsor kezdetén még főleg találgatott, és a női megérzésre hagyatkozott, hogy rájöjjön, mely karakterek nem tudnak énekelni, ám később rádöbbent, hogy bizony könnyű megvezetni őket.

Az elején elkezdtük taktikával, meg hogy mit figyelünk majd, de azok sorban megdőltek. Lehet nézni a technikákat, ahogy a Szabiék is teszik, hogy honnan veszi a levegőt épp a karakter, de ha nagyon ügyes, akkor azt direkt elrontja. Talán a színpadi megjelenés árulkodó, és hogy mennyire izgul. Bár az is lehet, hogy ha nagyon izgul, akkor azért, mert annyira jó, de van, aki azért, mert annyira rossz – szóval lehet találgatni, de akkora csavarok vannak benne, hogy ez szinte teljesen értelmét veszti

– mondta.

Hargitai szerint az is nehézséget okoz a játék folyamán, hogy még a leggyanúsabb jelek is teljesen vakvágányra vihetik az embert. Mint megjegyezte, személyisége válogatja, a karakterek közül ki mennyire lámpalázas, ám az ebből fakadó, nem jól sikerült színpadi szereplést félreértelmezhetik a játékosok. Hozzátette, megesett például az egyik adásban, hogy a leggyanúsabb szereplő volt a legjobb.

A karakterek foglalkozása teljesen félre tudja vezetni az embert. Olyan meglepetések voltak, hogy az elképesztő. A munkájuk alapján nem gondoltam volna, hogy ilyen jó hang jöhet ki egyesekből. Akkor miért nem énekelnek? Miért nem ezzel foglalkoznak? Annyira fordulatos meg meglepetésekkel teli, hogy végül rádöbbensz, hogy semmihez nem értesz

– fejtette ki Hargitai Bea.

