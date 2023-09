Gáspár Győző otthon is Németh Szilárd főztjét enné

Németh Szilárd többször elkápráztatta már a követőit ínyencségeivel a Facebook-oldalán, azonban nemrég új szintre lépett, amikor regisztrált a TikTokra. Ezúttal viszont nem ő, hanem a Romantic együttes frontembere, Gáspár Győző osztott meg egy videót arról a közösségi oldalán, ahogy együtt főznek. A felvétel tanúsága szerint egy bableveshez hasonló ételt készítettek, amit Németh nagy óvatossággal kavart meg.

Belekavarok Bea. Hogyha megnézed, azért ez nem semmi. Győző azt mondta, ilyet szeretne otthon is látni, úgyhogy szorítok neked nagyon

– jelentette ki a Fidesz alelnöke a videón, amelyet Gáspár feleségének, Beának küldtek.

Ti ketten Szilárddal összeálltok és lefőzitek Magyarországot

– tette hozzá Gáspár a felvételen.

A gasztronómia mindenek felett

Németh korábban Felcsúton, egy gasztronómiai versenyen is díszvendég volt, ahol elmondta, „az étkezés nemcsak testi, hanem lelki feltöltődés is egyben”. Sőt, még az is kiderült, „a magyarok magyar Magyarországot akarnak, amihez a gasztronómia is hozzátartozik”.

A politikus már a 2018-as választási kampány előtt is beszélt arról egy sajtótájékoztatón, hogy a magyar gasztronómia veszélybe került, és meg kell őrizni a magyar ételkultúrát a Budapesten egyre inkább elszaporodó gírosz/kebab gyorséttermekkel és McDonald’sokkal szemben.