Ahogy az Index is beszámolt róla, Kis Grófo szobrot állított édesapja emlékére, aki szintén muzsikus volt és koronavírus-fertőzésben halt meg. Temetése 2020 végén volt.

Hajdú Péter műsorában édesapjának elvesztésének nehézségeiről is mesélt a mulatós zenész. Mint mondta, a történtekről mai napig nehézen beszél. A családfő nagyon fontos szerepet töltött be a fia életében, emellett szakmai példaképe is volt.

Felidézte, hogy amikor 2020-ban elkapták édesapjával a koronavírust, akkor csak néhány méterre feküdtek egymás mellett a kórházban. Miután Kis Grófót kiengedték, családtagjai értesítették, hogy édesapjának kezd leállni a szíve. A mulatós zenésznek az utolsó percekben sikerült elbúcsúznia a családfőtől.

Hajdú Péter a Frizbi TV műsorában arról is érdeklődött, hogy miről beszélgettek Orbán Viktor miniszterelnökkel a Karmelita kolostorban még tavaly. Kis Grófo elmondta, hogy főként a család fontosságáról és a zenéről volt szó, mivel a kormányfő is családcentrikus ember.

hozzátette azt is, hogy Megtiszteltetés volt számára, hogy a miniszterelnök felköszöntötte 30. születésnapján.

Mint mondta, a hétköznapokban nem szeretne politizálni, de részt vesz a romák életében. „Az emberek nem azért szeretnek, mert itt vagy ott vagyok a politikában″ – fogalmazott Kis Grófo.

A Kis Grófoval készített teljes beszélgetés ide kattintva érhető el.