Új helyen bukkan fel Krausz Gábor

Korábban megírtuk, Ausztriából jelentkezett be a közösségi oldalán Krausz Gábor. A séf Kreischbergben tartózkodott, bejegyzésében egy ottani szállodát is megjelölt, de sok minden nem derült ki, a Séfek séfek zsűritagja ugyanis azt is odaírta a róla készült képhez, hogy

New Chapter.

Ez magyarul annyit tesz, hogy új fejezet. Azóta kiderült, ő lesz ugyanis a Hilaris Hotels elnevezésű, vadonatúj szállodalánc executive séfje, ami azt jelenti, az ő feladata lesz, hogy kidolgozza a szállodalánc új gasztronómiai koncepcióját.

Mint elmondta, régóta, múltbéli projektekből ismeri azokat, akikkel belevág ebbe a kalandba. Krausz saját éttermet szeretett volna, ezért eddig váratott magára az együttműködés, végül rájött: az egyelőre korai lenne.

Nem tettem le az álmomról, de előbb szeretnék tapasztalatokat gyűjteni, megismerni a különböző tájegységek speciális ételeit, sok embernek örömet szerezni a gasztronómiánkkal. Az a jövőkép tehát nagyon tetszik, amit ez a közös munka, új kihívás jelent. Az én feladatom az lesz, hogy összefogjam a szállodák konyháinak működését, kitaláljam a koncepciót és én legyek – úgymond – a gasztronómia arca

– mondta a Borsnak Krausz, aki ezek után ingázik Ausztria és Magyarország között.

Januártól már teljes mértékben az új kihívásra koncentrál, és mivel a szállodák közül több is Ausztriában található, arra is felkészült, hogy bizony heti egyszer-kétszer több száz kilométert kell utaznia, de ezt nem bánja.

Rájöttem, hogy nem szeretek egy helyen lenni, nehezen viselem a monotonitást. Most úgy vélem, hetente egy-két napot leszek majd Ausztriában, de természetesen emellett teljes értékű apukája maradok a kislányomnak, Hannarózának. Ez az új feladat egyébként pont a legjobbkor jött az életembe, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogok belőle tanulni

– mondta a lapnak.

A turizmus.com pedig arról számolt be, az új szállodalánc gasztronómiai koncepciójának kidolgozására executive séfként számítanak Krauszra, aki összefogja és megújítja a szállodalánc gasztronómiáját. Annyit máris elárult a terveiről, hogy a brand minden szállodája egyedi konyhát visz, amelyek ötvözik a helyi gasztronómiai hagyományokat, a lokális alapanyagokat és az egészségtudatos táplálkozási trendeket.