Nehezen kap levegőt és lázálmok gyötrik a Sum 41 énekesét

Még nem gyógyult meg, de úgy tűnik, valamivel jobban van a Sum 41 frontembere, akit a napokban tüdőgyulladással szállítottak kórházba. Deryck Whibley a kanadai banda közösségi oldalán számolt be az állapotáról.

Deryck Whibley felesége a múlt héten tudatta, hogy a kanadai zenészt tüdőgyulladással kórházba szállították. A 32 éves modell akkor azt írta, fennáll a kockázata, hogy a Sum 41 frontemberének megáll a szíve. Hozzátette: az egész éjszakát a sürgősségi osztályon töltötték.

Whibley most a hamarosan búcsúturnéra induló zenekarának közösségi oldalán jelentkezett, hogy informálja a nyilvánosságot az állapotáról. A posztjában azt írja, szeretett volna egy percet szánni arra, hogy köszönetet mondjon mindenkinek a sok szeretetért és támogatásért. Bár még nincs túl a nehezén, és azt mondták neki, hogy a következő héten lesznek még hullámvölgyek az állapotában, igyekszik pozitív maradni, és mindent megtesz, hogy túlélje ezt az egészet.

Még mindig ágyhoz vagyok kötve, nehezen kapok levegőt, szorító mellkasi fájdalmak és néhány elég vad lázálom gyötör, amelyek azt hiszem, azért némileg szórakoztatóvá teszik ezt az egészet. A legjobb kezekben vagyok, és a megfelelő gyógyszert szedem. Azt tervezem, hogy a When We Were Young bulikra a legjobb formámat hozom a jövő hónapban. Ez a célom

– közölte a bejegyzésben, utalva az október végére Las Vegasban meghirdetett koncertekre.

Nem ez az első alkalom, hogy Deryck Whibley kórházi kezelésre szorul. Utoljára 2014-ben kezelték, miután összeesett az otthonában – a korábbi hátsérülésekből adódó fájdalmai, valamint súlyos szorongása miatt ugyanis alkoholizmusba menekült az énekes. Az orvosok akkor azt mondták, súlyos máj- és vesekárosodása van, így a zenész úgy döntött, örökre lemond az alkoholról, és feleségével együtt azóta is józan életet él.

A Sum 41 a karrierje során egyébként többször megfordult Magyarországon is. Utoljára a Papp László Budapest Sportarénában koncerteztek a Simple Plan társaságában tavaly ősszel. A tagok közül akkor a basszusgitáros Jason „Cone” McCaslin és a gitáros Dave „Brownsound” Baksh adott interjút az Indexnek.

Mindenkit meglepett a hír, amikor pár hónappal ezelőtt azt közölték a zenészek, hogy 27 év után elválnak útjaik. Döntésük okát nem konkretizálták, ám nyomatékosították, hogy nagyon hálásak a rajongóiknak az elmúlt évek támogatásáért, és biztosítottak mindenkit arról, hogy a folyamatban lévő turnéjuk aktuális koncertjeit még megtartják, illetve kiadják a soron következő Heaven :x: Hell című albumukat is, amelynek a megjelenését már ők is alig várják, ahogy az utolsó világ körüli turnéjukat is, amelynek részleteiről hamarosan tájékoztatnak mindenkit.