A lepipálhatatlan zenész, aki lábbal zongorázva hódította meg a világot

Ma töltené be 88. életévét Jerry Lee Lewis, aki több évtizedre kiterjedő pályafutása alatt a zongoratudása mellett az énekhangjával szintén ámulatba ejtette a közönséget. Kétszer lépett fel Magyarországon, utoljára 13 évvel ezelőtt, és a hazai rajongókat még annak ellenére is elkápráztatta, hogy épp betegséggel küzdött.

A tavaly október 28-án elhunyt Jerry Lee Lewist minden idők legnagyobb hatással bíró előadói között tartják számon, akit olyan hírességekkel egy lapon említettek egykor, mint Chuck Berry vagy Ray Charles. A Killer, azaz Gyilkos becenévvel illették, amit az igen egyedi zongorajátéka miatt aggattak rá, illetve a színpadi jelenlététől is leesett a zenekedvelők álla. Olykor zongorázás közben felrúgta a széket, és táncolva vagy épp lábbal játszott, gyakran felállt a hangszerre, és nem megerősített értesülések szerint első televíziós szereplésekor fel is gyújtotta azt – mert állítólag kevesebbet fizettek neki, mint Chuck Berrynek.

Ha majd visszaemlékeznek rám, azt akarom, hogy ne a sok feleségemre emlékezzenek – bár volt egypár –, és ne is a palotáimra meg a sok pénzre, amit elköltöttem. Azt akarom, hogy csak a zenémre emlékezzenek

– nyilatkozta korábban a zongorista-énekes.

Színes bőrű előadók ihlették

Lewis tehetsége már egészen gyerekkorában megmutatkozott, mivel két hét alatt tanult meg zongorázni. Ezt felismerve a szülei jelzálogot vettek fel a farmjukra, hogy zongorát tudjanak venni neki. Pályafutása kezdetén az unokabátyja, Carl McVoy mellett nagy hatással volt rá B. B. King is, akinek zongorajátékát órákon keresztül hallgatta a főként színes bőrűek által látogatott Haney’s Big House bár mögött elbújva. Főként rhythm and blues, rock and roll, boogie-woogie, gospel és country stílusban játszott. Bár édesanyja azt szerette volna, ha kizárólag Istennek énekelne, így beíratta a vallásos Southwestern Assemblies of God University intézménybe, ahonnan kicsapták, mert boogie-woogie stílusban adta elő a My God Is Real című dalt.

Egy producer, Jack Clement 1956-ban fedezte fel a tehetségét, majd ugyanazon év decemberében már egy színpadon állhatott Elvis Presley-vel és Johnny Cashsel. Legnépszerűbb dalai a Whole Lotta Shakin’ Goin’ On és a Great Balls of Fire, amelyek nemzetközi sikert jelentettek számára, holott a nóták dalszövegét túlfűtöttnek ítélték meg a kritikusok, így néhány rádióállomás inkább nem játszotta őket. A zongorista igen hosszú karriert futott be, mivel még a hetvenes éveiben is turnézott, köztük 2010 őszén Magyarországon is koncertezett. Első magyarországi fellépése 1998-ban volt Chuck Berry és Little Richard társaságában, majd 12 évvel később visszatért.

Saját unokatestvérét vette el

Ugyan zenei hozzáértésével mindenki tisztában volt, annál kevesebbet lehetett tudni a magánéletéről. Életében hat felesége volt, közülük a harmadik a saját unokahúga, Myra Gale Lewis volt, akivel akkor házasodtak össze, amikor a fiatal lány még csak 13 éves volt. A viszony közfelháborodást keltett, ami miatt Lewis turnéja félbeszakadt, sokan elpártoltak mellőle, és egyre kevesebb fellépése lett. A népszerűsége ennek ellenére az 1960-as években visszatért, ám az ezt követő években újabb megpróbáltatásokkal kellett szembenéznie.

Lewis a karrierje kezdete óta élt káros szenvedélyekkel – ivott, kábítószert fogyasztott és gyógyszert szedett –, amire csak rátett egy lapáttal, amikor előbb elsőszülött fia fulladt vízbe, majd egy másik fia autóbalesetben halt meg. Az 1970-es és 1980-as évek egy részét kórházban vagy elvonón töltötte, ám a zene iránt érzett szeretete sosem hagyott alább. Elsőként került be a Rock and Roll Hall of Fame-be 1986-ban, a neve megtalálható a hírességek sétányán, valamint megkapta a Grammy-életműdíjat is. Amennyiben még több érdekességet szeretne megtudni és tesztelni szeretné tudását a ma 88 évvel ezelőtt született Jerry Lee Lewisszal kapcsolatban, töltse ki alábbi kvízünket!