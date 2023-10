Miklósa Erika sírva mesélt múltjáról, Curtis a kisújszállási fiú védelmére kelt

Lezajlott a The Voice ötödik válogatója. Az előző adásokkal szemben ezúttal nem történtek nagy csatározások a versenyzőkért, és a blokkológomb sem csattant. Noha a zsűritagok is hangot adtak annak, hogy jó lenne megküzdeni egy-egy páratlan tehetségért, a heves viaskodás végül elmaradt. A legnagyobb meglepetést ezúttal a sírva fakadt Miklósa Erika hozta, aki nehéz szakmai múltjába engedett bepillantást a nézőknek, valamint Curtis, aki egy kisfiú védelmében úgy döntött, befenyít mindenkit, ha kell, egy egész iskolát.

Idén a szombat esték inkább szólnak az éneklésről, mint a botrányhősökről, de azért akadnak merész pillanatok így is. A 2023-as The Voice ötödik válogatójában nem történt „kard ki kard” a zsűritagok között, a blokkológomb átaludhatta az estét, de azért nem maradtak élmény nélkül a tévénézők.

Volt sírás, nevetés, olasz hírességek és rögtönzött meglepetésprodukció is.

Az est első versenyzője, Szappanos Kata erősen nyitott. Mind a négy coach megfordult, ahogy a fiatal lány Chris Isaak gigaslágerét, a Wicked Game-et adta elő. Bár a zsűritagok hiányolták a dalból a „magas hangokat”, kvázi egy nagyobb dinamikai ívet, Trokán Nóra – szlengtudását kicsit polírozva – úgy érezte, megvolt benne a „stíl”. Manuel felvetette, hogy ha őt választja az énekesnő, akkor ír majd neki olyan dalokat, ahol megcsillogtathatja tudását. Végül az ajánlat elég csábítónak bizonyult, így a rapper csapata bővült.

Utána Nagy Gréta következett, aki a magának varrt felsőben állt színpadra. Norah Jones számával rögtön megfogta Miklósa Erikát és Trokán Nórát, de végül csak Manuel fordult meg. Ennek ellenére a zsűri méltatta a lány jellegzetes, hűvös hangszínét, Curtis pedig kiemelte, ha valaki meg akarja méretni magát, akkor arra a The Voice a legjobb hely – amely szerinte a világ legjobb tehetségkutatója.

Zenész család és Istenes-meglepetés

A fiatal lányok után azonban kiforrott szakmabeli érkezett. Váradi Róbert Márió, becenevén „Olasz”, a Váradi Roma Café nyomán ismert Váradi zenész klán sarja. Az énekes bevallása szerint gyerekként hangszerek között aludt, amióta az eszét tudja, minden napját beszövi a zene. A The Voice-ba családja kísérte el. A nyolcgyermekes édesapa hat csemetéje, valamint felesége szurkolt neki a színfalak mögül.

Egy ponton Istenes Bence – szakítva a hagyományokkal – bekísérte a családot a nézőtérre, hogy a színpad mellől biztassák az énekest.

Nem hiába, végül Manuel kivételével mindenki megfordult, és kaptunk egy kis érvcsatát. Míg Miklósa Erika azzal próbálta meggyőzni az előadót, hogy komoly énekeshez komoly coach kell, addig Trokán Nóra azt mondta, ha őt választja, akkor eljuttatja a győzelemig. Végül Curtisre esett Váradi választása, akivel korábbról ismerték is egymást.

A következő versenyző, Máté Miriam – aki elmondása alapján éhesen nem szeret színpadra állni, mert morcos lesz – Lady Gaga és Bradley Cooper közös számát, a Shallow-t énekelte. Az előadót az utolsó percben Manuel vitte el. A zsűrik dicsérték a fiatal lány éneklését, az aprólékos kidolgozottságot, azonban egyedül a rapper szavazott bizalmat neki, aki így a műsor első felében már három énekessel tankolta fel csapatát.

Mielőtt a rendes válogató folytatódott volna, Istenes Bence úgy döntött, megtréfálja az elcsigázott zsűrit, ezért felment a színpadra „csibészkedni, huncutkodni”. Manuel egyik dalát, az Éget a nap című számot választotta, amit a rapper eredetileg a ValMarral közösen adott ki. Lassan, de biztosan vette a lapot a négy coach, végül Bence – természetesen nem hivatalosan – Curtis csapatának tiszteletbeli tagja lett. A rapper annyit hozzáfűzött azért, hogy Istenes Bence

simán meg tudna nyerni egy tehetségkutatót, ahol más versenyző nincsen.

Erős vallomás

A műsorvezető után visszatértünk a rendes produkciókhoz. A képzeletbeli második etapot László Annamária Krisztina nyitotta egy LGT-számmal. Miklósa Erika az ötödik válogatón mindössze a fiatal énekesnőt vette be a csapatába, akinek az előadása meghatotta. Az opera-énekesnő két versenyző közti szünetben könnyeivel küszködve mesélt arról, mennyire nehéz volt számára beilleszkedni az opera közegébe, mert végig attól tartott, hogy nem lesz elég, amit nyújtani tud.

Harminchat éves koromig féltem

– mondta a coach, aki csak kemény munkával tudott megküzdeni azzal a gondolattal, hogy lehet-e belőle egyáltalán valaki.

Végül egy betegség és az abból való felépülés változtatott a dolgokon. Hosszú utat tett meg az énekesnő, de sikerült leküzdenie félelmeit. A vallomás végén Curtis odament, hogy megvigasztalja elérzékenyült zsűritársát.

A folytatásban megjelent az est egyetlen csapata, az Opera Trió, akik Andrea Bocelli és Céline Dion közös dalát, a The Prayert adták elő. A három énekesnő szeretné közelebb hozni kicsit az opera világát az emberekhez, ezért a határmezsgyéről válogatnak dalokat, ahol az opera és a könnyűzene egyszerre tud érvényesülni. A coachok nem raboltak rá bátran a formációra, végül aztán Trokán Nóra vállalta be, hogy megnézi, mit tud kezdeni a három énekes adta lehetőségekkel, és toltak egy „group hug”-ot, hogy a színésznő szlengismereti nehogy kikopjanak az adás végére.

Curtis bekeményít

A trió után újabb meglepetés érkezett a 14 éves Pásztor-Vancsó Viktor személyében, aki Koós János híres dalát hozta el. A Kislány a zongoránál című szám megmozgatta a közönséget és a zsűrit egyaránt, utóbbi ugyanakkor székfordulással nem jutalmazta a produkciót. A fiatal fiú elárulta, hogy piszkálták azért, mert énekesként szerepel, és tanulmányi versenyekre jár.

Manuel bátorítólag elmondta, hogy őt is bántották régen, de most eljutott oda, hogy a The Voice zsűrijében ül, ezért nem szabad feladni. Curtis ennél komolyabb segítséget is felajánlott. Azt mondta: aki bántani meri a srácot, ahhoz ő fog elmenni rendet vágni. A zsűri két hölgy tagja közben azon kezdett gondolkodni, lehet, hogy épp ezért fogják piszkálni a fiút, mert Curtisszel szeretnének találkozni majd a gyerekek.

A fiatalkorú versenyzők sora azonban nem állt meg itt. A 15 éves Tamás Laura, aki egy nap saját dalaival szeretne híres énekesnővé válni, a Frank Sinatrától jól ismert Fly Me Too The Moont adta elő. A zsűrit elvarázsolta éneklése, Trokán Nóra pedig végül bizalmat szavazott neki.

Őt követte az erdélyi Fülöp Denisa Larisa, aki Azahriah Four Moods című számával szántotta fel a színpadot. A benne lévő erő miatt neki Curtis adott esélyt, hogy bizonyíthasson a következő fordulókon. A zsűri kiemelte a lány sokoldalúságát, a benne rejlő, kiaknázatlan lehetőségeket.

Csak olaszosan

Az utolsó nevek között újabb meglepetésversenyző bukkant fel. A nagyon fiatalok után az idősebb generáció is képviseltette magát. Dell'Amico Romeo Alberico olasz–magyar énekes, aki fiatalkorában szép karriert futott be Itáliában, úgy döntött, eljön, hogy a magyar közönségnek is megmutathassa a benne rejlő olasz virtust.

Bár végül egy zsűritag sem fordult meg, Miklósa Erikát annyira elvarázsolta az olasz úriember éneklése, a hangulat, amit magával hozott, hogy ő is dalra fakadt. Ezután Curtis elmondta, számára megtiszteltetés egy zsűriben lenni vele. Az énekesnő egy pillanatra a háttérzenekarra is felhívta a közönség figyelmét, akik műsorról műsorra kísérik az énekeseket, hogy a nézők jól érezhessék magukat.

Utolsó előttiként egy Adele-dallal érkezett Stepa Erika, aki korábban a Follow The Flow zenekarban énekelt. Ez volt az egyetlen eset az ötödik válogatón, hogy a zsűriben komolyabb egyet nem értés alakult ki. Miklósa Erika és Curtis úgy vélték, hogy az énekesnő kiabálva adja elő a dalt. Hasonlóan vélekedett Manuel is, ugyanakkor látott az előadóban fantáziát, a gombot azonban mégsem nyomta meg végül. Az egyetlen, aki megfordult, Trokán Nóra volt. A színésznő úgy érezte, hogy coach társai túlságosan szigorúak, a lányban van potenciál, és esélyt akar adni neki,

Curtis szerint azonban hibás döntést hozott.

Végül a kárpátaljai Virág Timóteus állt színpadra, aki nem kisebb dallal indult neki a versenynek, mint a Homok a szélben. Curtis úgy látta, hogy ebből az ifjú tehetségből lehet az új Caramel, ezért addig érvelt, hogy a versenyző őt választotta. Ahogy a mostani válogató számos versenyzője, az énekes szintén zenész családból érkezett. Mindig is csodálattal tekintett édesapjára, amikor színpadon adott előtt. Azt szeretné, ha ő is ilyen apa lehetne, és egy nap a kisfia is ugyanazzal a csodálattal nézne rá, ahogy ő nézett az édesapjára.

A műsor jövő szombaton 20 órakor folytatódik. Az ötödik kör után így állnak a csapatok:

Curtis: Dani János, Jaber Gábor, Bakti Ádám, Mata Krisztián, Cinzia Conso, Szekér Gergő, Nagy Nócy, Fehér Richárd, Szabó Roland László, Váradi Róbert Márió „Olasz”, Fülöp Denisa Larisa, Virág Timóteus,

A válogatók után a párbaj, majd a kiütés köre következik, ahonnan már csak a 12 legjobb juthat az élő show-ba. A műsor győztese felléphet majd a Sziget Fesztiválon, emellett 36 millió forintot vihet haza, ami a hazai tehetségkutató műsorok valaha volt legnagyobb pénznyereménye.

