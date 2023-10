Sophie Turner bosszút áll a válásért, Joe Jonas exével vigasztalódik

Egy válás sosem egyszerű, mégis már most, a procedúra elején kibékíthetetlennek tűnő lépéseket tett Joe Jonas és Sophie Turner, akik a gyerekeik felügyeletének kiharcolása mellett most már a korábbi párjaikat is belerángatták az ügybe – a színésznő ugyanis Jonas korábbi párjával vigasztalódik.