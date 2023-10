Szívinfarktus gyanújával szállították kórházba Kevin Spacey-t

A Los Angeles Times értesülései alapján a 64 éves Kevin Spacey-t sürgősen kórházba kellett szállítani a 15. Taskenti Nemzetközi Filmfesztiválról, miután azt érezte, bal karja nyolc másodpercen át érzéketlenné vált.

Ahogy arról egy forrás beszámolt a lapnak, az egészségügyi aggályok, pontosabban szívinfarktus gyanúja miatt a szervezők úgy találták, a színésznek további vizsgálatokra van szüksége.

Az orvosok és a személyzet professzionálisan kezelték a helyzetet, és megállapították, hogy nincs baj a szívével

– jegyezte meg a bennfentes, hozzátéve, Spacey még aznap este visszatérhetett a fesztiválra, ahol a színpadon állva szólt a tömeghez.

Mint azt a színész megemlítette, az egészségi állapota már rendben van, és a történtek arra késztették őt, hogy elgondolkozzon, milyen törékeny az élet. Hétfő esti beszédében emellett kiemelte: a helyi mauzóleumban tett látogatása során tapasztalt magán valami váratlant.

Néztem ezeket a különös festményeket a falakon, majd hirtelen azt éreztem, nyolc másodpercre elzsibbad az egész bal karom

– mondta Spacey, hozzátéve:

Azonnal szóltam azoknak, akikkel épp voltam, és elmentünk egy egészségügyi központba. A délutánt ott töltöttem különféle vizsgálatokkal. A személyzet gondoskodott rólam, még MRI-n is átestem. Minden teljesen normálisnak bizonyult, és hálás vagyok, hogy nincs komolyabb bajom.

Felmentették a vádak alól

A kétszeres Oscar-díjas színész ellen egy évvel ezelőtt emeltek vádat Londonban többrendbeli szexuális zaklatás okán, akkor a 2005 és 2013 közötti időszakban történt szexuális zaklatási ügyek miatt.

Kevin Spacey júniusban ártatlannak vallotta magát, ügyvédje pedig azt mondta, kitartanak amellett, hogy védence ártatlan az említett ügyekben. Végül az esküdtszék is az ő javára döntött, felmentve őt a vádak alól, illetve kijelentve, nem bűnös a négy felperes ellen állítólagosan 2001 és 2013 között az Egyesült Királyságban elkövetett szexuális bűncselekményekben.

Mint ismert, a színészt, aki 2004 és 2015 között a londoni The Old Vic színház művészeti igazgatója volt, azzal vádolták meg, hogy bedrogozott egy színészpalántát és szexuális aktust hajtott rajta végre, miközben aludt.

Szexuális zaklatással vádolták meg Spacey-t mások is, köztük egy sofőr, aki azt állította, Spacey megfogta őt az ágyékánál, így majdnem letért az útról. Hasonlóról számolt be egy másik férfi is, kiemelve, úgy ragadta meg a színész az ágyékánál, mint egy kobra. Míg a negyedik felperes elmondása szerint Spacey a nyakát csókolgatta, és az ő intim testtájékát is megérintette.

Spacey a legutóbbi tárgyaláson kifejtette, bár valóban intimnek mondható viszonyban állt két felperessel is, soha nem volt agresszív velük szemben és nem bántalmazta őket. Mint mondta, amikor tudomást szerzett a vádakról, úgy érezte, mintha hátba támadták volna őt.

Azon férfi állításait pedig, aki azt mondta, úgy ragadta meg az ágyékát, mint egy kobra, szimplán őrültségnek nevezte, mivel soha nem történt meg ez az eset. Bár kijelentette, tisztában van vele, hogy egyidőben kifejezetten sokat flörtölt és sok mindenre nyitott volt, ez nem teszi őt rossz emberré.

Ahogy kiemelte, a történtek miatt nehezebben bízik meg az emberekben, ahogy amiatt is nyomás nehezedett rá, hogy a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos vádak miatt coming outolnia kellett.