A kétszeres Oscar-díjas színész ellen egy évvel ezelőtt emeltek vádat Londonban többrendbeli szexuális zaklatás okán, akkor a 2005 és 2013 közötti időszakban történt szexuális zaklatási ügyek miatt. Kevin Spacey júniusban ártatlannak vallotta magát, ügyvédje pedig azt mondta, kitartanak amellett, hogy védence ártatlan az említett ügyekben. A legújabb hírek szerint pedig az esküdtszék is az ő javára döntött, mivel felmentették őt a vádak alól, kijelentve, nem bűnös a négy felperes ellen állítólagosan 2001 és 2013 között az Egyesült Királyságban elkövetett szexuális bűncselekményekben.

A bíróságon tanúvallomást tett maga Spacey is, aki visszafojtva könnyeit arról számolt be, hogyan fordult fel fenekestül az élete, miután 2017-ben hasonló vádakkal illették őt.

Túl hamar ítélkeztek, és még mielőtt akár egy kérdést is feltettek volna vagy válasz született volna, elvesztettem a munkámat, a hírnevemet, napok alatt mindent elvesztettem

– jelentette ki.

Mint ismert, a színészt, aki 2004 és 2015 között a londoni The Old Vic színház művészeti igazgatója volt, azzal vádolták meg, hogy bedrogozott egy színészpalántát és szexuális aktust hajtott rajta végre, miközben aludt. Szexuális zaklatással vádolták meg Spacey-t mások is, köztük egy sofőr, aki azt állította, Spacey megragadta őt az ágyékánál, így majdnem letért az útról. Hasonlóról számolt be egy másik férfi is, kiemelve, úgy ragadta meg a színész az ágyékánál, mint egy kobra. Míg a negyedik felperes elmondása szerint Spacey a nyakát csókolgatta, és az ő intim testtájékát is megérintette.

Spacey a tárgyaláson kifejtette, bár valóban intimnek mondható viszonyban állt két felperessel is, soha nem volt agresszív velük szemben és nem bántalmazta őket. Mint mondta, amikor tudomást szerzett a vádakról, úgy érezte, mintha hátba támadták volna őt. Azon férfi állításait pedig, aki azt mondta, úgy ragadta meg az ágyékát, mint egy kobra, szimplán őrültségnek nevezte, mivel soha nem történt meg ez az eset. Bár kijelentette, tisztában van vele, hogy egyidőben kifejezetten sokat flörtölt és sok mindenre nyitott volt, ez nem teszi őt rossz emberré. Ahogy kiemelte, a történtek miatt nehezebben bízik meg az emberekben, ahogy amiatt is nyomás nehezedett rá, hogy a szexuális visszaélésekkel kapcsolatos vádak miatt coming outolnia kellett.

„Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.”

(Borítókép: Kevin Spacey. Fotó: Wiktor Szymanowicz / Future Publishing / Getty Images)