„Legyen tánc!” – hallható a szállóigévé vált sor a népszerű, mémmé vált videóban. A 2014-es önkormányzati választások kapcsán nyilatkozó füzesabonyi férfi kijelentését pedig szerencsénkre sokan meg is fogadták azóta, hiszen a különböző tehetségkutatókban évről évre tűnnek fel különleges táncosok és érdekesebbnél érdekesebb csapatok.

Magyarországon ugyan jelenleg nincsen terítéken olyan műsor, amely az énekesek mellett más tehetségekre is vadászna, azonban a tengerentúlon és a briteknél évek óta sikeres formátum az America’s Got Talent és a Britain’s Got Talent – ami annak ellenére, hogy több országban működik, mégis ez a kettő globálisan a legnépszerűbb.

A műsorokban pedig tényleg bárki megmutathatja tehetségét, legyen szó táncosról, akrobatáról, énekesről, bűvészről vagy éppen állatidomárról. A Got Talentek általában Simon Cowell vezette zsűrije – aki egyben a tehetségkutató atyja is – bármilyen műfajra vevő, már ha a színpadon valóban különlegeset alkotnak.

Emiatt nem is igazán meglepő, hogy a tengerentúli változat immáron a 18. évadnál jár, így idén sem maradtak tehetségek nélkül az amerikaiak és mindazok, akik a világ más tájain követik figyelemmel a talentumvadászatot. Ráadásul a műsor sikeréhez és az előadók világhírűvé válásához még többet hozzátesz, hogy az interneten szinte nincsen olyan felület, ahol ne futnánk bele különböző műsorrészletekbe – legyen szó Facebookról, TikTokról vagy akár YouTube Shortsról.

Pontosan így került az internetezők látóterébe az America’s Got Talent 18. évadának egyik nagy kedvence, a japán Avantgardey nevű tánccsapat. A videóikat már több millióan látták a közösségi oldalakon, még úgy is, hogy végül nem ők nyerték meg a tehetségkutató idei kiírását – a kommentekből, cikkekből és reakciókból ítélve sokak nagy bánatára.

Egy éve alakultak, de már Steve Aokival is felléptek

Az America’s Got Talent idei évadában a hatodik helyen végző csapat a tehetségkutatón kívül is már ismerős lehetett a közösségimédia-felületekről, holott a csapat mindössze egy évvel ezelőtt, 2022-ben alakult. Az Avantgardey alapítója nem más, mint az ázsiai országban sikeres koreográfus, Akane Kiku, aki a csapatot összefogva hamar nagy népszerűségre tett szert Japánban.

A csoport egyik különlegessége, hogy mind a 20 tag nő, akik ráadásul meglehetősen hasonlítanak egymásra.

A csapat tagjainak ugyanis ugyanolyan parókája van, a magasságuk is közel azonos, így egy nem Ázsiában élő személy számára minden bizonnyal egyformának tűnnek, amikor egyenruhájukban a színpadra lépnek. Mégsem csupán ennek köszönhetik a sikert. A szinkronizált táncmozdulatairól és vicces megnyilvánulásairól jól ismert csapat már akkor világszerte népszerűvé vált, amikor

2023 januárjában a neves DJ, Steve Aoki koncertjén táncoltak, korábban pedig az előadó egyik klipjében szintén szerepeltek.

Azóta nevük és videóik vírusként terjednek a közösségi oldalakon, és hamar több mint 1,5 millió követőt értek el a TikTokon és az Instagramon – így az is megjósolható, hogy a szeptember végén befejeződött tehetségkutató után még ennél is jóval nagyobb rajongóbázisuk lehet. Pláne úgy, hogy az effajta szereplés nem volt újdonság a csapatnak, hiszen korábban már megmérettették magukat a Japan’s Got Talent első évadában, ahol szintén döntőbe jutottak, illetve finálésok voltak a 2022-es és 2023-as The Dance Day japán táncversenyen is.

Úgy tűnik, a csapat marketingértékét hamar felfedezték növekvő ismertségüknek köszönhetően, mivel nyári, Japánban zajlott turnéjuknak reklámfilmjét az ő szereplésükkel forgatta le a Paris Saint Germain francia futballcsapat – így biztosan nem most hallhattunk utoljára a táncosokról.

Magyar táncosok is elvarázsolták már a Got Talent zsűrijét

Nem először fordul elő a két legnépszerűbb Got Talent történetében, hogy egy nem brit vagy éppen amerikai tánccsapat varázsolja el a zsűrit és a közönséget. Erre a legkézenfekvőbb példa a Britain’s Got Talentben többször is feltűnt magyar tánccsapat, amelyre talán sokan emlékeznek még.

Nem is alaptalanul, hiszen a 2013-as évben az Attraction árnyékszínház táncosai megnyerték a brit tehetségkutatót. A zsűri és a közönség is rajongással figyelte az egykori Hip Hop Boyz-tag, Szűcs Zoltán táncművész vezette csapatot.

Ráadásul az Attraction neve később is újra feljött a műsorban, mivel kilenc évvel a csapat győzelme után egy újabb magyar árnyékszínház tűnt fel a Britain’s Got Talentben. A formáció Attraction Juniors néven indult el, a névazonosság pedig nem véletlen. A fiatal társulat vezetője ugyanis Szűcs Martin, az eredeti Attraction vezetőjének, Szűcs Zoltánnak a fia volt, ám édesapja sikerét végül nem sikerült másolnia.

Ha már magyar táncosok, nem maradhat ki a felsorolásból az elmúlt időszakban Tóth Gabi mellett – így vagy úgy – feltűnt Fricska táncegyüttes sem, amely 2015-ben, a kilencedik évadban mérette meg magát. Akkor ugyan a válogatókon nekik is sikerült meggyőzniük a zsűrit a továbbjutásról, végül az elődöntőbe már nem jutottak be.