Imádták színésztársai Michael Gambont a Harry Potter-filmek forgatása alatt

Egy a Varietyvel tartott beszélgetéskor Daniel Radcliffe eddig nem hallott dolgokat árult el a szeptember végén 82 éves korában elhunyt Michael Gambonról, akivel még a Harry Potter-filmek forgatásán dolgozott együtt éveken keresztül. Kiderült: a színészt egyszerűen imádták kollégái, nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is.

Idén is megrendezte Business of Broadway című eseményét a Variety, aminek keretén belül a szakma legnagyobbjai ültek össze, hogy megbeszéljék, mi is történt az elmúlt időszakban.

A City National Bank által bemutatott eseményen Jonathan Groff, Lindsay Mendez és Daniel Radcliffe is részt vett.

A hármas a Merrily We Roll Along című, nagy sikerű off-Broadway-produkcióját viszi a Main Stemre, így legfőképp ennek promózásáról beszéltek, utóbbi azonban megosztott pár „kulisszatitkot” is arról, hogy milyen volt együtt dolgozni a néhai Michael Gambonnal.

Az volt csodálatos Michaelben, hogy nem olyan színész volt, akivel csak a színészetről tudtál beszélgetni

– kezdte Radcliffe, aki a Harry Potter-filmek forgatása alatt évekig együtt dolgozott Gambonnal. Később hozzátette:

Bár kevesen tudják, a 19. század olasz párbajpisztolyok gyűjtése volt az egyik legnagyobb szenvedélye.

Gambon emellett imádott a fiatalabb színészekkel szórakozni a forgatások alatt, Radcliffe elmondása szerint míg a rendező nem szólt, hogy „akció”, addig nem lehetett leállítani.

Tudta, hogy akkor tudja a legjobb formáját hozni, amikor a legjátékosabb

– zárta mondanivalóját Radcliffe.

James Bondként is ismerhetnénk, végül mindenki Dumbledore-ja lett

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, Michael Gambon 1968-ban elnyerte a következő James Bond-filmben (az 1969-ben megjelent Őfelsége titkosszolgálatában) a híres titkos ügynök szerepét, miután Sir Sean Connery visszamondta a szereplést, végül azonban ő is hasonlóképpen döntött, eldobta magától a lehetőséget.

Lovaggá 1999-ben ütötték. A Harry Potter-szériában azt követően bújt Dumbledore professzor szerepébe, hogy Richard Harris – aki eredetileg alakította a varázslóiskola igazgatóját a filmekben – meghalt a harmadik epizód előtt.